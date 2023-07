REDITELJ OLIVER STOUN: Bajden bi mogao da započne treći svetski rat!

Džozef Bajden, predsednik Sjedinjenih Država, prati samoubilački put u Ukrajini i mogao bi da uvuče Ameriku u glupu konfrontaciju s Rusijom, upozorio je Oliver Stoun, poznati reditelj, gostujući u jednom podkastu.

Stoun je učestvovao u podkastu "Ostani slobodan" s britanskim komentatorom Raselom Brendom i za rat u Ukrajini je okrivio "neokonzervativni pokret koji je započeo i rat u Iraku", a koji i dalje zauzima značajne pozicije u administraciji aktuelnog šefa Bele kuće.

Borac Hladnog rata

- Bajden je stari borac Hladnog rata, on zaista mrzi stari Sovjetski Savez, koji sada brka s Ruskom Federacijom, a koja nije komunistička zemlja - rekao je Stoun i nastavio:

- Izgleda da nas on uvlači u glupu konfrontaciju sa silom koja neće odustati. To su ruske granice. To je njihov svet. Ovo je NATO koji ulazi u Ukrajinu i to je sasvim druga priča - preneo je portal TMZ.

Na meti kritika: Džozef Bajden, predsednik SAD foto: EPA Yuri Gripas Pool

Reditelj, koji se proslavio filmovima "Lice sa ožiljkom", "Vod", "Rođen 4. jula", "Vol strit"... otkrio je da je na predsedničkim izborima 2020. glasao za Bajdena, ali da sada smatra da je to bila greška:

- Mislio sam da je on sada star, da će se smiriti, da će biti mekši i tako dalje, ali sada vidim čoveka koji možda nije zadužen za sopstvenu administraciju. Ko zna.

Stoun je je 2016. godine snimio dokumentarac "Ukrajina u požaru", u kom je objasnio ulogu Sjedinjenih Država u zbacivanju demokratski izabranog ukrajinskog predsednika Viktora Janukoviča s vlasti 2014. U tom filmu autor žestoko kritikuje širenje NATO na istok, američko sponzorisanje neonacista u Ukrajini i rat u Donjecku i Lugansku koji je vodio Janukovičev naslednik Porošenko.

Trampov protivnik

- Dešavanja na Evromajdanu su bila vrlo dubok plan penetracije u Rusku Federaciju - naveo je Stoun i nastavio:

- Od 2014. godine Ukrajina više nije bila neutralna zemlja, već antiruska, i to je narušilo balans. Svaki rat ima uzroke i posledice. Zanimljivo je da Stoun ima sličan stav kao i Donald Tramp, bivši predsednik SAD, čiji je veliki protivnik.

Naime, prošlog oktobra je Tramp takođe upozorio da bi sukob u Ukrajini mogao da eskalira u još jedan svetski rat. Stoun je 2017. godine snimio četiri jednočasovna intervjua s Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije.

Ovi intervjui su privukli veliku pažnju javnosti. Kritičari su Stounu tada zamerili što Putina nije pitao ništa o nekoliko važnih tema, među kojima su njegov stav prema pripadnicima LGBT zajednice i odnos prema političkim protivnicima.

Kurir.rs