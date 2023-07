BRITANIJA OBUČAVA 2.000 KOMANDOSA IZ UKRAJINE: Sledi bitka koja može da preokrene ceo tok rata ČEKA SE NAREĐENJE ZA NAPAD

Britanske trupe obučavaju elitnu ukrajinsku brigadu komandosa koja se navodno sprema da povrati Krim pre Božića.

To tvrdi britanski Sandej ekspres pozivajući se na neimenovane izvore iz britanskog ministarstva odbrane.

Više od 2.000 vojnika stiglo je na udaljenu lokaciju u Dartmuru da učestvuje u specijalnim vežbama. Izvori navode da će komandosi formirati vrh koplja u invaziji dok će druge jedinice istovremeno napadati ruske položaje.

Operacija će navodno uključivati udare iz vazduha i sa mora dok će oklopne jedinice prema tom planu probijati odbranu uz pomoć nove zalihe raketa dugog dometa koje se isporučuju iz zapadnih zemalja.

Obuka se inače izvodi u bazi u Devonu koja je zatvorena za sve ostale vojne jedinice i građane. Vežbu, koja uključuje i napade noću, nadgledaju britanski marinci.

Izvor iz britanskog ministarstva odbrane navodi da se naglasak stavlja na korišćenje agilne NATO taktike kako bi se pomoglo ukrajinskim trupama da "oblikuju borbeni prostor" pre nego što udare u srce neprijatelja.

- Operacija ponovnog preuzimanja Krima predstavljaće višestruke napade na ruske snage. Možemo da ih obučimo našoj taktici i pokažemo kako da koriste opremu, ali uspeh će doći iz sopstvene sposobnosti Ukrajine da se brzo prilagode i prevaziđu izazove - navodi izvor.

Vojni ekspert Kir Džajls smatra da je malo verovatno da će blickrig doneti rezultat osim ako se ruske snage potpuno ne sruše.

- Ako se napadi na Kerčki most nastave i prekine železnička pruga, a to se poklopi sa ofanzivom koja preti na drugim pravcima, to mora da utiče rusko držanje Krima - navodi Džajls.

Britanija je inače već obučila 18.000 ukrajinskih pešaka. Još 60 vojnika sa fronta završilo je kurs za vođe odreda britanske vojske što im je omogućilo da se vrate u Ukrajinu i nastave da služe kao komandanti ključne jedinice ili komandanti trupa.

Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške.

(Kurir.rs/Dejli ekspres)