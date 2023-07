KAMERA ZABELEŽILA TRENUTAK KAD JE BOMBAŠ SAMOUBICA AKTIVIRAO EKSPLOZIV: Mrtve još broje posle neviđenog horora na mitingu (VIDEO)

Bombaš samoubica razneo se na političkom skupu jedne islamističke stranke u severozapadnom Pakistanu usmrtivši najmanje 40 ljudi.

Više od 130 ljudi, uključujući mnogo dece, povređeno je u jezivoj eksploziji na periferiji Kara u blizini granice sa Avganistanom. Na snimku se vidi kako ljudi slušaju govornika dok mašu zastavama podrške pre nego što je skup prekinula zastrašujuća eksplozija.

Šef lokalne policije Aktar Hajat rekao je da je eksploziju izazvao bombaš samoubica.

An Update🚨⚡ Exclusive Video Of Explosion 💥💥 In Bajaur, Pakistan🇵🇰 As per Current Report there are at least 60 dead and over 250 injured in today's bombing in Bajaur, Pakistan🇵🇰 https://t.co/GmBBClJgpi pic.twitter.com/OgBlf7DSE3

Neki od povređenih prebačeni su u glavnu bolnicu u gradu gde je proglašena vanredna situacija dok su drugi vojnim helikopterima prebačeni u bolnice u Pešavaru.

Sad day…..Pakistan getting taste of its own creation. At least 50 have been killed in an explosion at a political rally in northwestern Pakistan. Nearly 200 people, including children, were also injured when the suicide bombing went off at a rally.https://t.co/gNpyzCq54i