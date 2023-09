POTRESNA ISPOVEST MAJKE PREMINULE TRUDNICE U GAK U BOTOŠANIMA: Umrla je u MUKAMA, ovo je poslednja poruka od nje pre smrti! FOTO

Majka Aleksandre Ivanov (25), koja je preminula u GAK Botošani u Rumuniji u 13. nedelji trudnoće od posledica infekcije usled smrti ploda i dalje ne može da se pomiri sa činjenicom da njene ćerke, koja joj je već podarila troje unučadi, više nema.

Aleksandra je primljena 17. avgusta pred ponoć u bolnicu sa jakim bolovima i krvarenjem, a nakon pregleda na prijemu, davanja infuzije i leka za smirenje, nesrećnu trudnicu niko nije obišao satima. Ujutru su je pronašli bez znakova života, a krv joj je curila iz nosa i usta. Uprkos reanimaciji, Aleksandra je proglašena mrtvom nešto posle 8 časova 18. avgusta.

Doina Miron, koja je i sama medicinski radnik, kobne noći je bila dežurna u klinici udaljenoj svega kilometar od bolnice gde je njena ćerka preminula u mukama. Kako kaže, sa Aleksandrom se tokom čitave noći dopisivala i sa suzama dodaje da je njena ćerka uoči smrti prošla kroz pakao.

Upravo je Doina naterala Aleksandru da 17. avgusta pozove Hitnu pomoć jer je trpela bolove i krvarila. Nadala se da će njene kolege pomoći njenoj ćerki, ali Aleksandra je ostavljena sama i nezbrinuta.

"Jedna sestra ju je samo obilazila, to je ono što znam, to su mi devojke sa odeljenja rekle. Pa one su je nosile do kupatila, nosile na rukama, noge više nije osećala. Oko 6 ujutru sam zvala kolegu kojeg znam, koji radi na neonatologiji. U 7 sati mu je tog dana počinjala smena. On je bio uz nju kada se sve to dogodilo, dok je nisu prebacili na intenzivnu zbog krvarenja i zastoja rada srca", rekla je Doina za rumunske medije.

"Verovala sam kolegama, sistemu u kojem radim"

Od jutra kada je izgubila ćerku kaže da više nema mira. Priznaje da je verovala u svoje kolege i zdravstveni sistem u kojem i sama radi. "Slepo sam verovala svojim kolegama, sistemu čiji sam deo. Nisam jurila veze, i sama sam bila dežurna, išla sam logikom, pa mi to radimo, za to živimo, da pomažemo ljudima. Ni na kraj pameti mi nije palo da lekari neće učiniti ništa... A onda mi je stigla poruka u kojoj piše: 'Ne mogu da dišem', i više mi se nije javljala... Kao bez duše sam otrčala u GAK", prepričava Doina pakao koji se odigrao 18. avgusta.

Majka tragično preminule Aleksandre kaže da se neće smiriti dok ne pobedi pravda. U šoku priča kako ne veruje da lekari nisu shvatili njenu ćerku ozbiljno sve dok nije počela da krvari iz nosa i usta. "Pluća su joj bila puna krvi", kaže očajna majka.

Aleksandrina smrt podigla je javnost u Rumuniji na noge. Već danima se u gradovima širom zemlje održavaju protesti, a nakon što su objavljene poruke koje je kobne noći slala lekaru koji joj je vodio trudnoću i dežurnoj doktorki. Niko se nije odazvao na njene pozive.

Istragom je ustanovljeno da je primljena u bolnicu 17. avgusta u 23.30, odrađene su analize i ustanovljeno je da joj je povišen krvni pritisak, da je anemična i da plod nema otkucaje srca. U 00:45 časova dat joj je lek za smirenje i nakačena je na infuziju. Nakon toga, niko od lekara nije došao da je obiđe uprkos njenim neprekidnim molbama.

Dežurna doktorka Marijana P., kojoj je demolirana privatna ordinacija nakon tragičnih događaja, navodno je na saslušanju rekla da nije bilo naznaka da treba uraditi hitnu kiretažu jer pacijentkinja nije obilno krvarila. Obdukcija je pokazala da je Aleksandra preminula od edema pluća i zastoja rada srca izazvanih infekcijom usled smrti ploda.

