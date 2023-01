NA TELU PRINCEZE DAJANE USTANOVILI NEŠTO ŠOKANTNO: U prostoriji je tada nastao MUK! Misterija do danas ostala NEREŠENA

Kobnog 31. avgusta 1997. godine 36-godišnja princeza Dajana poginula je u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Parizu, zajedno sa Dodijem Al Fajedom zbog čega je, bar na trenutak, ceo svet stao. Nakon tragedije mnoga pitanja ostala su nerešena, pa su tako nastale i brojne teorije o tragičnim događajima koji su doveli do smrtonosne nesreće.

Ubrzo nakon nesreće u kojoj su Dajana i Dodi poginuli, francuski sud je utvrdio da je nesreću uzrokovao njihov vozač Anri Pol, koji je takođe poginuo u nesreći, a koji je u trenutku vožnje bio pod uticajem alkohola.

Ali Mohamed Al Fajed, otac Dodija Al Fajeda je u više navrata optuživao britanske bezbednosne službe da su isplanirale nesreću kako bi sprečile Dajanu, princezu od Velsa, da se uda za muslimana, i podneo je tužbe kako bi primorao brojne američke agencije da objave fajlove za koje veruje da će dokazati ovu zaveru. Al Fajed je vlasnik čuvene londonske robne kuće Harrods, prenosi ABC News.

U izjavi snimljenoj na video snimku prikazanoj na konferenciji za novinare u Vašingtonu, Al Fajed je na četvrtu godišnjicu stravične nesreće optužio agencije, koje uključuju FBI, CIA i Nacionalnu bezbednosnu agenciju, za podmetanje i obećao da će nastaviti svoju istragu.

"Učinili su sve što je bilo moguće da odlože slučaj i opstruiraju objavljivanje dokumenata koji bi pokazali potkrepljenje između američkih i pariskih službi i britanske tajne službe“, rekao je on.

"Tražim podršku američkog naroda da izvršim pritisak preko članova Kongresa da se objave dokumenti koji će otkriti istinu o tragediji. Ne sumnjam da je smrt rezultat ubistva sa rasizmom u srži", rekao je tada Al Fajed.

Dajana bila trudna?

Al-Fajed stariji bio je uveren da je Dajanino telo balsamovano kako bi se sakrila senzacionalna činjenica. Po njegovom mišljenju, engleska princeza je bila trudna sa Dodijem Al Fajedom, te su, kako je on naveo, čak planirali i da se venčaju.

Al Fajed je naveo da su brak, a takođe i beba bili u planu, te su njegovi advokati takođe izneli nekoliko posrednih dokaza koji potkrepljuju navode egipatskog tajkuna.

Dajanini prijatelji su odbacili obe tvrdnje, ali su Al Fajedovi predstavnici na četvrtu godišnjicu predstavili istraživanje tima profesionalaca koji su delimično osmišljeni da pozovu na objavljivanje Dajaninog obdukcionog izveštaja.

Dajanino telo balsamovano pre obdukcije

Istraživači su, naime, ostali šokirani kada su ustanovili da je Dajanino telo balsamovano samo nekoliko sati nakon njene smrti i da je takav postupak izuzetno neobičan, jer obdukcija tada još nije bila urađena. Rekli su da je to još čudnije jer telo Dodija Fajeda nije balsamovano tako brzo.

Sve ovo je značajno jer bi tečnost za balsamovanje proizvela lažno pozitivan rezultat u bilo kom postmortalnom testu trudnoće, rekli su oni.

Ali oni su rekli da ne znaju da li je takav test rađen nad princezom i da će tek nakon pregleda obdukcijske analize dobiti bolju predstavu o tome da li je bila trudna ili nije.

Ispostavilo se da leš princeze Dajane, kako se tada navelo, nije imao vremena da se ohladi, pa je na brzinu balsamovan, čime su prekršena sva pravila. Na taj način uništena je bilo kakva mogućnost za forenzičke testove. Sve se ovo odvijalo u Parizu, dok je specijalni avion, bez gašenja motora, čekao da se telo unese i da poleti za Englesku.

Nikada nije utvrđeno ime osobe koja je dala nalog da se izvrši balsamovanje tela princeze Dajane.

Francuski sudija za prekršaje negirao je da su odobrili balsamovanje tela princeze Dajane, ili da je bilo ko iz britanske ambasade u Parizu razgovarao o balsamovanju sa njima. Francuski balsamator koji je pripremio telo izjavio je da je on predložio proceduru, prenosi Toronto Star.

Preparati koji se koriste prilikom balsamovanja sprečavaju naknadno ponovno ispitivanje leša. Da su britanski lekari hteli ponovo da saznaju u kakvom je stanju princeza bila, recimo, nekoliko sekundi pre katastrofe, to više nisu mogli.

Špijunski razgovori

Advokati su tada takođe izneli posredne dokaze koji potkrepljuju uverenja da vozač Pol zapravo nije bio pijan u trenutku nesreće.

Pustili su video snimak bivšeg britanskog špijuna Ričarda Tomlinsona, koji je rekao da je nesreća u kojoj je usmrćena Dajana imala sva obeležja udara.

"Kombinacija jarkih svetla i tunela me je naterala da odmah pomislim, možda to nije bila nesreća“, rekao je on.

Tomlinson je takođe sugerisao da su uzorci krvi koji su dokazali da je Pol pijan mogli biti zamenjeni, pošto je 15 drugih ljudi umrlo u Parizu te noći.

Mark Zaid, advokat Al Fajeda, dodao je: „Zvanični izveštaj Henrija Pola kaže da je alkoholičar, ali da mu jetra nije oštećena, što je neobično ako znate nešto o alkoholizmu".

U prethodnim intervjuima, Tomlinson je rekao da je Pol bio doušnik britanske obaveštajne službe MI6 i da se sastao sa rukovodiocem pre nesreće.

On je naveo da je Pol nestao pola sata pre kobne vožnje, a da je vozač imao veliku sumu novca u džepu.

Situacija i dalje nejasna Predstavnici Al Faieda priznali su da nemaju čvrste dokaze, ali kažu da njihovi nalazi pokreću pitanja koja opravdavaju njihove napore da dobiju informacije.

(Kurir.rs/ABC News)