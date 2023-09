S obzirom na globalnu vojno političku i ekonomsku situaciju dr Dejan Miletić analizirao je mogućnost ukrajinskog scenarija u azijskim zemljama.

- Veoma je to složeno pitanje. Ona strana koja pokrene žarište ona ima projekciju da će iz stvorene krize izaći kao pobednik. SAD si izuzetno bile zaoštrile situaciju oko Tajvana. Slali su tamo nosače aviona. To je bila demonstracija sile. Ali nije se izašlo iz nekog okvira da bi došlo do eskalacije, više je bilo te diplomatske tenzije na maksimalnom nivou i međusobnih poruka neprijateljstava - konstatovao je Miletić.

02:44 KINA BI MOGLA DA POKRENE NOVO ŽARIŠTE! Analitičar upozorava da bi u Aziji mogao se ponovi ukrajinski scenario

Izrazio je uverenje da bi Kina mogla da pokrene novo ratno žarište:

- S moje tačke gledišta mislim da SAD neće imati dovoljno elemenata da oni pokrenu žarište, ali me ne bi iznenadilo da Kina to uradi u određenom trenutku. To bi bilo slično ukrajinskom scenariju. Da vi u stvari svojim političkim delovanjem izazivate veliku silu da preduzme radikalne korake i onda kao vi niste krivi. Mislim da je antagonizacija Kine katastrofalna za SAD i baš zato je moguće da Kina kada proceni da SAD neće hteti da spusti loptu na kraju odreaguje.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

04:44 PRIGOŽIN VRBOVAN TOKOM BORBI ZA BAHMUT? Dr Dejan Miletić: Otvoreno je hvalio ukrajinsu vojsku, a to u ratu ima samo JEDNU SVRHU