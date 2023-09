"AMERIKA ŠALJE SMRT ZA RUSKE TENKOVE" Emil Zoronjić: Ko god da preti Putinu, s njim se po pravilu desi NEŠTO ČUDNO (VIDEO)

Profesor i doktor Svetislav Lutovac, specijalista za bezbednost i kontraterorizam gostovao je u jutarnjem programu Kurir TV sa predsednikom upravnog odbora Omladinske mreže Srbije Emilom Zoronjićem.

Zoronjić je u razgovoru sa doktorom Lutovcem izneo svoje mišljenje od tome da li je moguće da Rusija već koristi osiromašeni uranijum, s obzirom na jučerašnju informaciju da Ukrajini stiže pomoć u vidu baš ovog zabranjenog "prljavog" oružja.

On, ipak smatra da Rusi mnogo više brinu o zaštiti životne sredine od Amerikanaca posebno kada je reč o teritorijama gd planiraju da žive.

- Amerikanci koriste tu municiju gde god da ratuju i to nije slučajno jer sada stižu Abrams tenkovi. Ne brinu oni o ljudima i posledicama, već o oružju. Ova municija kada dođe u kontakt sa tenkom ona zagreva ceo tenk posebno T72 i mnogo se brže uništava - rekao je Zoronjić.

Postoje i modeli uranijuma za ofanzivna i defanzivna dejstva.

- Posledice osiromašenog uranijuma se guraju pod tepih, jer to nije nešto što bi odgovaralo velikim silama da se priča. Svakako da je najveća štetnost uranijuma onda kada se ispaljuje iz vazduha. One su štetne za zdravlje, ali u ovom trenutku niko ne mari za posledice. Tek kasnije će se gledati posledice, ali neće se ostavljati mogućnost da se neko žali. Mišljenja su suprotna. Jedni kažu da je štetno, drugi samo ako se rukuje oružjem - istakao je Zoronjić i dodao:

- Rusi iako koriste ovu municiju, to rade opreznije, da sebi ne bi naškodili pre svega, jer pretenduju da ova teritorija bude njihova i da njihovi ljudi tu žive - zašto bi to radili? To u ovom trenutku nije znano javnosti, iako su njihove namere drugačije. Amerikanci gledaju na Evropu kao na nešto daleko od njih, a Rusi ne, jer je Evropa blizu - smatra Zoronjić.

02:12 ZORONJIĆ O RATU U UKRAJINI I DALJEM TOKU DOGAĐAJA

S druge strane, ruskom predsedniku Vladimiru Putinu prete ljuti Vagnerovci. Kako se spekuliše mnoge frakcije unutar grupe Vagner prete osvetom predsedniku Rusije Vladimiru Putinu zbog sumnji da je napravio zaveru za ubistvo Jevgenija Prigožina. Zoronjić se osvrnuo na reči Dmitrija Peskova i podvukao "Vagner na postoji".

- Ruske službe će pokušati da kanališu i pretnje i samu grupu na drugu stranu. Teško je reći da neko može da preti Putinu, jer danas svako ko preti Putinu, odmah se nešto čudno i misteriozno desi toj osobi. Ne može se prići njemu ni fizički ni institucionalno. Prigožin jeste draga figura ruskom narodu, on se smatrao velikim patriotom, njega su stvarno Rusi voleli... Ali mi Putina ne vidimo nigde - istakao je Zoronjić.

