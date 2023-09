PUTIN GA JE UBIO! Zelenski optužio predsednika Rusije da je odgovoran za Prigožinovu smrt

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski je izjavio da je ruski predsednik Vladimir Putin odgovoran za smrt vođe plaćeničke grupe Vagner Jevgenija Prigožina.

Prigožin je poginuo 23. avgusta u padu privatnog aviona na letu između Moskve i Sankt Peterburga.

Zelenski nije izneo ništa što bi potvrdilo tu tvrdnju koju je izneo na konferenciji u Kijevu, prenosi londonski list Gardijan.

„Činjenica da je on (Putin) ubio Prigožina, bar to govore podaci koje svi imamo, to takođe govori o njegovom stanju rezonovanja i o tome da je slab“, rekao je on.

Kurir.rs/Beta