"SAD SU JEDINA SVETSKA SUPERSILA, PRETNJE MEDVEDEVA SU BEZNAČAJNE!" Stručnjak za bezbednost: Putin zna da će morati da pregovara?!

Dmitrij Medvedev, predsednik ruskog Veća bezbednosti i bivši ruski predsednik i premijer, izjavio je juče na svom Telegram kanalu da bi SAD uskoro mogle da dožive napad poput onog 11. septembra 2001, samo što bi taj napad mogao da bude sa nuklearnim ili biološkim oružjem.

Medvedev je svoje pretnje objavio samo dan pre godišnjice terorističkih napada u kojima je poginulo oko 3000 ljudi 11. septembra 2001.

Medvedev, koji je bio predsednik Rusije od 2008. do 2012. i premijer od 2012. do 2020., u poslednjih godinu i po dana često je pretio Zapadu nuklearnim oružjem. Juče je na svom Telegram kanalu objavio, kako je rekao, "nekoliko reči uoči 11. septembra".

U objavi je ismejavao SAD zbog, kako je rekao, "arogancije i odvratnog narcizma" među zapadnim nacijama i "univerzalne arogancije o bilo kojem pitanju". Takođe je tokom prošlog meseca u intervjuu za rusku državnu novinsku agenciju Tass Medvedev dao slične komentare sugerišući da SAD i druge zapadne zemlje guraju svet bliže trećem svetskom ratu. On je istakao i da su SAD uvele nezakonita ograničenja Rusiji i njenim prijateljskim državama.

Da li su pretnje Medvedeva ozbiljne? Da li Amerika može da se suoči sa novim aktom terorizma?

Na ova i druga pitanja u emisiji Usijanje odgovarali su Ilija Životić - stručnjak za terorizam i bezbednost i Stevan Ignjatović - pilot u penziji.

- Ta izjava je totalno beznačajna, jer je samo jedna u nizu sličnih izjava koje je on davao od početka ruske agresije na Ukrajinu. Realnost je jedna stvar, a zapaljivi govori i populizam namenjen domaćem biračkom telu sasvim druga. SAD jesu imale bezbednosni propust koji je doveo do 11. septembra. Sa njima treba da se saosećamo zbog te strašne tragedije. Ne samo zbog stradanja 297.000 ljudi, već i zato što su tamo stradala dva građanina Srbije.Tamo srpska zastava stoji u memorijal centru - rekao je Životić.

Insistirao je na tome da ne želi da komentariše izjavu Medvedeva i istakao da su SAD jedina svetska supersila:

- SAD su danas jedina supersila. Oni su to u vojnom ekonomskim i političkom smislu. Da li njima preti napad od nuklearnog napada? Apsolutno ne. Ako pogledate koje države imaju nuklearni arsenal to su Rusija, Kina i Severna Koreja. NekI kažu i Iran. Ne postoji ni jedan čovek koji bi rizkovao ne nuklearni, nego ni rat konvencionalnim oružjem protiv SAD.

Konstatovao je da se izjave Putina i Medvedeva bitno razlikuju i da su izjave ruskog predsednika mnogo važnije:

- Dosta se razlikuju izjave Putina i Medvedeva. Putinove izjave su više državničke, jer on zna da će kad tad morati da dođe do pregovora. Mira nema ako dve najjače sile ne sednu i ne razgovaraju. Komunikacija između Moskve i Vašingtona nije prekinuta. Mislim da treba posmatrati izjave onih ljud koji su donosioci odluka, a u njih ne spada gospodin Medvdev, već gosodin Putin.

Ignjatović se saglasio da izjavu Medvedeva ne treba uzimati previše ozbiljno.

- Slažem se sa gospodinom profesorom da ovu izjavu ne bi trebalo uzmiati ozbiljno. Medvedev je trenutno jedan od nekolicine PR govornika ruske Situacije trenutne . Ne slažem se jedino da je Amerika jedina supersila iz više razloga. Oni su stavili sebe na prvo mesto, a Rusiju na drugo.

Izrazio je uverenje da do upotrebe nuklearnog oružja neće doći:

Ne verujem da će doći do situacije, da neko prituisne to pakleno crveno dugme. Da će lansirati takve rakete koja će napraviti haos. Ne verujem da je to realnost. Mislim da je izjava Medvedeva više neka hvalisavost ruske strane nego što odgovara realnosti i da je Medvedev postavljena ličnost za glasnogovrništvo ruske strane.

