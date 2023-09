"RUSIJA NE SME DA POMOGNE SEVERNOJ KOREJI JER SLEDI OVO" Srećko Đukić: Kakve koristi je doneo sastanak Putina i Kima? (VIDEO)

Severnokorejski lider Kim Džong Un je stigao u posetu Rusiji gde se sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom radi razgovora, iako je Vašington upozorio da ne bi trebalo da se dogovaraju o sporazumu o oružju.

Kim je, u posetu, došao sa najvišim vojnim zvaničnicima koji rukovode fabrikama oružja i municije.

Bela kuća je apelovala na Severnu Koreju da ne prodaje oružje Rusiji koje bi oni mogli da upotrebe u ratu protiv Ukrajine.

Gost jutarnjeg programa na Kurir televizije koji je analizirao novonastalu situaciju svetskih sila je Srećko Đukić, diplomata, bivši ambasador Srbije u Belorusiji.

Prvo je rekao da je Rusija glasala za sankcije Severnoj Koreji.

- Videćemo rezultat ove posete, živimo u svetu u kojem je ništa ne može sakriti. Ono što nedostaje Rusiji u ovom ratu jeste oružje, a Severna Koreja je veliki deponent tog oružja. Karakteristika za ovaj rat jeste velika potrošnja artiljerijskog oružja. Severna Koreja se nalazi pod mnogim sankcijama Saveta bezbednosti UN, a te sankcije su donete zahvaljujući Rusiji, ona je glasala za te sankcije. Postavlja se pitanje da li će Rusija biti ta koja će prekršiti Rezolucije o sankcijama Severnoj Koreji. Bilo je dosta momenata, ali mislim da je ovaj onaj centralni - započeo je Đukić.

Potom se osvrnuo na pretnje koje su pristigle iz Amerike, pa je rekao koliko su one realne:

- Ovde je borba oko toga da li će se Rusija sa većom količinom naoružanja i municije pojaviti na frontu. Nije tajna da obe strane pate na frontu od nedostatka naoružanja, odnosno municije, sada je pitanje ko će imati više municije. Zapad je rekao da ne može proizvesti toliko municije

Đukić je onda rekao koliko će Severna Koreja profitirati, odnosno šta će ona dobiti od Rusije, s obzirom da je Kim Džong Un tražio savremenu i nuklearnu tehnologiju:

- Ako bi u nuklearnom pogledu Severna Koreja naišla na razumevanje Rusije, onda bi to bilo eklatantno kršenja Rezolucija Saveta bezbednosti. Pretpostavljam da se to neće desiti. Ipak, taj nuklearni program, koji drži Severna Koreja, uglavnom je oslonjen na Kinu. Nadam se da Moskva ima dovoljno razumevanja da se ne upusti u takve stvari. Nadam se da je to više politička demonstracija, nego što je vojna namera da se napravi nešto.

