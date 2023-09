"SKRIVAJU KARAKTERSTIKE TE RAKETE JER IMA OGROMNU UBOJNU MOĆ! " Kovač: Ovde su upali u geografsku zamku i NEMA SIGURNOG SKLONIŠTA!

U poslednjim izveštajima sa ukrajinskog ratišta najviše se pominju dronovi i krstareće rakete. Kijev saopštava da je uništen sistem protivvazduhoplovne odbrane u blizini grada Jevpatorije na Krimu u napadu dronovima i raketama, dok Moskva uzvraća da je njena protivvazduhoplovna odbrana oborila 11 dronova iznad Krima.

U međuvremenu, Rusija je spremna da razmotri sve ozbiljne predloge za rešenje situacije u Ukrajini koji će uzimati u obzir realnost na terenu i interese Moskve, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. O stanju u Ukrajni razgovarali su profesor i doktor Mitar Kovač, general-major u penziji i voditelj emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

On je rekao da kijevske vlasti ovim vestima daju na znanje Zapadu da ipak nešto mogu da urade, uprkos činjeničnom nazadovanju. Kovač je siguran da su dešavanja na Krimu više medijska propaganda nego realnost:

- Ukrajinske vlasti prikrivaju loše rezultate kontraofanzive. Na samom frontu se vidi da nema promena. Sa severa napreduju ruske snage, a na Zaporoškom frontu su prisutni pokušaju ukrajinskih snaga da prodru, ali po geografiji to je zamka u kojoj trpe sve veće gubitke i to, od početka kontraofanzive ima 75.000 mladih ljudi koji su stradali. Ukrajina ne može da nadoknadi ljude i vojnike koji će moći da upotrebe oružje - rekao je Kovač.

Da li je ukrajinska kontraofanziva može otići do željenih rezultata?

- Niko u to nije verovao - smatra Kovač - Bilo je bino da se nastavi rat, a nije im bilo bitno da li će se zaokružiti ta brojka mrtvih od pola miliona. Od početka su bili nemoćni da naprave veći prodor. Ukrajinskom društvu počeće da pucaju šrafovi za podršku ukrajinske vojske, groblja su uočljiva na svim mestima. U moralnoj dimenziji - pada i vojska i narod na takve poteze vlasti. Ipak, energija rata se nije iscrpela, a ni volja EU da finansijski podržavaju Ukrajinu - rekao je Kovač.

Sa druge strane Rusija, takođe neće odustati, kazao je u nastavku Kovač. Moskva:

- Ruska vlast ima volju da nađe mirovno rešenje, ali neće tek tako odustati od svojih ciljeva.

Direktan uticaj tehnologije ima kao proizvod upotrebu dronova koji su postali savremeno sredstvo ratovanja.

- Rakete koje su upotrebljene na Sevastopolj ne bi se mogle upotrebiti bez podrške američke vojske, novo je jedino to da ono u medijima što se govori da o pravim karakteristikama dronova ne dobiju prave informacije, jer su one daleko jačih karakteristika nego one za izvoz. Te rakete su uglavnom za potrebe britanske i francuske vojske NATO alijanse, i dometa su čak 500 - 560 kilometara na sat! Upotrebljavaju se sa njihovih bojnih aviona. Napravljen je veliki pokušaj da se modernizuje Sukhoj 24 N da može da nosi i upotrebi tu vrstu krstarećih raketa - objasnio je Kovač.

04:07 SKRIVAJU KARAKTERSTIKE TE RAKETE JER IMA OGROMNU UBOJNU MOĆ! Kovač: Ovde su upali u geografsku zamku i NEMA SIGURNOG SKLONIŠTA!

Dronovi su postali svakodnevna pretnja vojnicima i sa jedne i sa druge strane fronta.

- Nema skoro ni jednog mesta gde se vojnik oseća sigurno zbog tih dronova, to je najveća pretnja i u budućnosti dokle god ovaj rat bude trajao. Najavljuju se nove donacije dronova i kamikaza i od Britanije i SAD-a, a na drugoj strani Ruska Federacija ullaže u proizvodnju tih dronova i novih modela koji su se pokazali kao efikasni za uništavanje doniranih oklopnih sredstava i transportera od Zapada - rekao je Kovač.

