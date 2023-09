"TUŽBA UKRAJINE PROTIV RUSIJE BEZ PRAKTIČNIH POSLEDICA PO TOK RATA" Advokat: Velesile ne poštuju odluke međunarodnih sudova

Pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počelo je saslušanje po tužbi Ukrajine protiv Rusije iz februara prošle godine zbog kršenja konvencije o genocidu.

Predstavnici Ruske Federacije juče su izneli svoje argumente, a danas će to učiniti predstavnici Ukrajine, kao i 32 zainteresovane države. Većina su članice EU, ali tu su Kanada, Australija i Velika Britanija.

Ukrajina pred Međunarodnim sudom pravde tvrdi da je Rusija izmislila genocid nad narodom u Donbasu samo kako bi imala izgovor za rat. Moskva s druge strane tvrdi da taj sud nije nadležan za ovo pitanje i traži da se odbaci slučaj o genocidu.

foto: Kurir televizija

Ove procese kao i tok rata u Ukrajini komentarisali su u jutarnjem programu Kurir televizije Boško Zorić, pukovnik u penziji i Marko Anđelković Slijepčević, advokat.

- KIjev je ovaj postupak pokrenuo svega nekoliko dana nakon specijalne vojne operacije kako to naziva Rusija ili agresije kako to naziva Ukrajina. Zaključak je da je sve to preuranjeno i to neće imati nikakve praktične posledice na tok rata. Vi imate već na snazi privremenu meru koju je Ukrajina uspela da izdejstvuje. Vi pored podnošenja tužbe, na početku svakog suđenja imate pravo na privremene mere.

02:57 TUŽBA UKRAJINE PROTIV RUSIJE NEĆE IMATI NIKAKVE PRAKTIČNE POSLEDICE Advokat: Velesile ne poštuju odluke međunarodnih sudova

- Privremena mera je sredstvo obezbeđenja koja privremeno reguliše neke odnose dok se pravosnažno ne okonča taj postupak. Prema toj meri Rusija je bila dužna da ukloni svu vojsku i svu mehanizaciju sa teritorije Ukrajine što nije učinjeno - rekao je Anđelković Slijepčević.

Istakao je da u ovakvim situacijama velesile ne postupaju prema odlukama međunarodnih sudova:

- To vam govori da kada su u pitanju zemlje članica Saveta bezbednosti, vi imate situaciju da jedna velesila treba da postupi prema odluci međunarodnog suda. Ona to neće učiniti. Velike sile poput Rusije to ne čine.

Osvrnuo se i na složenost sudskog procesa koje će se prema njegovoj proceni dugo zadržati na formalnim pitanjima:

- Na početku svakog sudskog postupka osporava sama tužba. Ne sadržaj, nego formalni aspekt tužbe. A pre svega toga imate pravo da osporavate nadležnost. Mi ćemo se sada u ovoj fazi postupka baviti samo time da li ovaj sud ima nadležnost.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

02:10 AKO SE OVAKO NASTAVI UKRAJINA ĆE PROSTO DA NESTANE Bivši ambasador naveo JEDNO rešenje koje za sad odbijaju obe strane!