OVAJ ČOVEK ŽELI ATOMSKU BOMBU! Kako SAD i Izrael mogu da mu pomognu i zašto se tome protivi političar rodom iz NOVOG SADA? (FOTO)

Saudijski princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman je izjavio da će, ukoliko Iran bude imao nuklerno oružje, njegova zemlja nastojati da ga takođe ima u svom arsenalu.

- Ukoliko ga oni nabave, moramo mi i da ga nabavimo - kazao je Bin Salman u intervjuu Foks njuzu, a prenosi ugledni vašingtonski sajt Hil.

Navodi se da je princ prestolonaslednik Saudijske Arabije poručio da je to neophodno "iz bezbednosnih razloga i ravnoteže moći na Bliskom istoku", ali je dodao da njegova zemlja ne bi želela da se to i desi.

- Mi smo zabrinuti ako bilo koja zemlja nabavi nuklearno oružje - rekao je Bin Salman.

Saudijski princ prestolonaslednik Mohamed bin Salman foto: EPA Harish Tyagi

Novinar Foks njuza ga je potom upitao konkretno o mogućnosti da Iran razvije atomski arsenal.

- To je loše, to je loš potez - dodao je Bin Salman.

Volstrit džurnal je objavio da izraelski zvaničnici u tajnosti s administracijom američkog predsednika Džoa Bajdena rade na predlogu koji izazova podeljena mišljenja, a tiče se uspostavljanja pogona za obogaćivanje uranijuma u Saudijskoj Arabiji koji bi bio pod kontrolom SAD.

Navodi se da je ovo postrojenje deo složenog trojnog sporazuma Amerike, Izraela i Saudijaca o uspostavljanju diplomatskih odnosa ove dve bliskoistočne zemlje.

foto: Shutterstock

List se poziva na neimenovane zvaničnike SAD i Izraela koji tvrde da je izralski premijer Benjamin Netanjahu kazao najvišim stručnjacima za nuklearna pitanja i bezbednost u toj zemlji da sarađuju s američkim pregovaračima o predlogu "operacije oboćivanja uranijima pod vođstvom SAD" u Saudijskoj Arabiji.

- To je deo potencijalnog sporazuma o normalizaciji odnosa Jerusalima i Rijada - kazali su izraelski i američki izvori Volstrit džurnala.

Neimenovani zvaničnik iz Izraela kazao je tom listu da bi u vezi sa potencijalnim programom obogaćivanja uranijuma u Saudijskoj Arabiji bilo uspostavljeno puno "zaštitnih mera".

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu foto: EPA Harish Tyagi

Stručnjaci su za Volstrit džurnal naveli da postoje mehanizmi za daljinsko gašenje takvog nuklearnog postrojenja, pa i sistemi koji bi mogli da toliko ubrzaju centrifuge da se one same raspadnu, ali da ne postoje garancije da tako nešto ne bi moglo da zakaže u odsudnom trenutku.

Navodi se da Bajden još uvek nije odobrio obogaćivanje uranijuma u Saudijskoj Arabiji i da zvaničnici u Vašingtonu i dalje rade na alternativnim rešenjima. noted that Washington officials are still looking at other alternatives.

Američki predsednik Džo Bajden foto: EPA Harish Tyagi

Tajms of Izrael navodi da protivljenja planu da se tako nešto omogući Rijadu nema samo u SAD, već i u samom Izraelu.

List podseća da je prošlog meseca Jair Lapid, bivši izraelski premijer i šef diplomatije koji je sada na čelu opozicije, kazao da "taj sporazum u ovom trenutku ugrožava bezbednost Izraela i regiona".

- Ne smemo da Saudijskoj Arabiji omogućimo bilo koji nivo obogaćivanja uranijuma - rekao je Lapid.

Jair Lapid foto: AP Ohad Zwigenberg

Ovaj izraelski političar je sin Josefa "Tomija" Lapida, nekadašnjeg vicepremijera i ministra odbrane Izraela, koji je rođen kao Tomislav Lampel 1931. u Novom Sadu, a nakon Drugog svetskog rata se odselio u Izrael.

(Kurir.rs/Fox News/The Hill/Wall Street Journal/Times of Israel)