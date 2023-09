ZAŠTO NETFLIX, HBO, AMAZON NE ŽELE DA PRIKAŽU OVAJ FILM? Glumac iz Njujorka o milionskom projektu i INTERESU da se za njega NE ZNA

Dejan Jelača, glumac, javio se u jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" putem Vibera iz Njujorka, komentarišući novi američki film "Zvuk slobode" u kojem je ekranizovana priča o federalnom agentu Timu Balardu koji spašava dečaka od trgovaca ljudima, ali njegova sestra ostaje zarobljena.

foto: Kurir tv

Cilj ovog ostvarenja, prema rečima reditelja Alehandra Gomeza Monteverdea, je da osvetli globalni pokret za okončanje trgovine maloletnicima.

foto: Kurir tv

Film pokušava da otvori dijalog o globalnoj inicijativi za zaustavljanje trgovine ljudima, posebno dece.

Ono što čini ovaj film posebnim je njegova umetnička izvedba. Jelača primećuje da je film izazvao interesovanje, ali i pitanja o njegovoj istinitosti:

- On kaže da je istinita priča, ali međutim, da li je istinita priča do kraja, ja to ostavljam gledaocima da pogledaju. Dakle, važno je da ljudi vide film.

Dok film privlači pažnju, javljaju se i teorije zavere koje tvrde da je cela priča oko filma namerno izrežirana kako bi se povećala njegova prodaja. Film je zaradio gotovo 200 miliona dolara, ali se suočava s izazovima u distribuciji, kako Jelača ističe:

- Sa druge strane, imate tu i tekuće sabotiranje filma, da te velike producentske kuće, odnosno Netflix, Amazon, HBO, niko od tih velikih kuća ne želi da emituje film.

Postavlja se pitanje o motivima i interesima koji se kriju iza kulisa filma:

Zašto neke velike producentske kuće izbegavaju ovaj projekat?

Jelača je naglasio da je tema trgovine ljudima kompleksna i ozbiljna, iako Holivud retko obrađuje ovakve teme:

- Ovo je jedna tema koja je i te kako kompleksna i ozbiljna tema i ono što jeste, mene raduje da je Holivud uopšte krenuo u celu ovu priču, jer generalno oni ne obrađuju ovakve teme, ne znam zašto, ne znam koji je tačan razlog toga, ali ljudi su vrlo zainteresovani za temu i za to kako rešiti ovaj problem, dakle kako se suprotstaviti ovom problemu, globalnom problemu i mislim da je ovim filmom samo pokrenuta cela ta priča.

foto: Shutterstock, Kurir televizija

Uprkos kontroverzama i teorijama zavere koje ga prate, film se i dalje prikazuje u mnogim bioskopima širom sveta.

Jelača je podsetio da je film već dostupan u Srbiji i Njujorku, a publika i dalje traži priliku da ga vidi.

- U mnogim bioskopima zaista je nestalo struje kad je bila projekcija, zatim ljudi koji su kupili karte, nisu mogli da podignu karte. Dakle, ko to radi i kome je opet u interesu da ovakva tema ne dođe do očiju, da ne dođe do što više ljudi? To je isto jedno pitanje koje je ovde pokrenuto - istakao je Jelača.

04:41 ZAŠTO NETFLIX, HBO, AMAZON NE ŽELE DA PRIKAZUJU OVAJ FILM? Glumac iz Njujorka o milionskom projektu i INTERESU da se OVO NE SAZNA

Njegova sudbina na velikim ekranima i dalje ostaje neizvesna, ali sigurno je da je pokrenuo ozbiljnu debatu o ovoj osetljivoj temi.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:44 RADOŠ BAJIĆ EKSKLUZIVNO ZA KURIR O SKANDALOZNIM KRITIKAMA ZA FILM: Jadan je narod koji posle 80 godina i dalje UKOPAVA ROVOVE