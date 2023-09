DE NIRO SE VRAĆA U LEGENDARNU ULOGU "TAKSISTE": Evo šta stoji iza ove odluke, a ima veze sa njegovom BIVŠOM SUPRUGOM! "Prijaće mu"

Robert De Niro na kratko se vraća u svoju legendarnu ulogu iz iz 1976. u filmskom klasiku Martina Skorsesa "Taksista". Prema pisanju britanskog The Suna, 80-godišnji glumac ponovo će sesti za volan kao Trevis Bikl, ili barem izgovoriti neke od kultnih rečenica, snimajući reklamu za Uber. Prema tvrdnjama izvora, De Niro će ponoviti često citiranu rečenicu "You talkin‘ to me?" (Meni govoriš?), u sklopu jedne od reklama.

Inače, "Taksista" se smatra ključnim njujorškim filmom, ali u Uberu su se, čini se, odlučili na pomalo zbunjujući izbor za snimanje u Londonu.

foto: COLUMBIA / AFP / Profimedia

Izvor je rekao da je serija reklama "sjajna ideja", dodajući, "‘Taksista‘ je jedan od najlegendarnijih filmova svih vremena. A on će sigurno za to nešto i dobiti". Isti izvor je primetio kako je De Niro na taj način kanalizovao nostalgiju za svojim glumačkim nastupima, iako je ‘Taksista‘ neobično mračan i nasilan film za spominjanje u reklami.

"Mnogi smatraju da su filmski klasici njegovo najbolje delo, a potpisivanje ugovora za reklame znak je da se pomalo prodao, ali očito vodi prilično skup privatni život", objašnjava izvor.

foto: Profimedia

Naime, De Niro je ranije bio jedno od zaštitnih lica britanskog pekarskog brenda Warburtons, za koji su reklame snimali i Džordž Kluni, Silvester Stalone i nedavno Semjuel Džekson. Oskarovac se još 2019. pojavio u kampanji za prikladno nazvan električni automobil Kia Niro, a radio je i reklame za Santander banku i American Express.

Niz nedavnih reklama, koje su ranije bile retkost za glumca, mogao bi pomoći u finansiranju skupog razvoda od njegove druge supruge Grejs Hajtauer. De Niro je podneo zahtev za razvod od filantropkinje 2018., a venčali su se 1997.

foto: ANGELA WEISS / AFP / Profimedia

Par je morao prodati svoju kuću vrednu 20 miliona dolara, a De Nirov ugovor o alimentaciji zahteva da joj plaća milion dolara godišnje dok jedno od njih ne umre ili se ona ponovo uda. Njegov advokat je 2021. tvrdio kako je slavni glumac prisiljen prihvatiti bilo koju ulogu koja mu se ponudi kako bi platio troškove razvoda i svojoj bivšoj isplatio alimentaciju, što se verovatno odnosi i na čitav niz reklama u poslednje vreme. Tako je isti izvor napomenuo i kako će De Niro odigrati svoj lik Trevisa Bikla iz "Taksiste" i "izgovoriti neke od fraza i odglumiti šta treba".

"Njegove prethodne reklame su pokazale kako nema problem s ismejavanjem samog sebe", dodao je izvor.

foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM / PA Images / Profimedia

Moguće je da će samo koristiti neke od ključnih fraza spornog lika, a ne nužno glumiti istog Trevisa Bikla, koji ubija trojicu muškaraca povezanih s mafijom nakon što postane opsednut 12-godišnjom devojčicom Iris koja je prodata u prostituciju, pre nego što je pokušao neuspešno pucati sebi u glavu. Bikl takođe, nešto ranije u filmu ubije čoveka koji pokuša opljačkati prodavnicu. Iako se čini da je njegov lik izbegao bilo kakvu krivičnu prijavu za krvava ubistva, on se ne tretira kao heroj, već je predstavljen kao opasni i opsesivni usamljenik na marginama društva.

Film takođe opisuje još jednu Biklovu opsesivnu vezu sa ženom, ovaj put članicom kampanje (koju glumi Sibil Šeperd) za izmišljenog predsedničkog kandidata. Kad ona odbije njegova bezobrazna udvaranja, on puca po šavovima i pokušava ubiti predsedničkog kandidata pre no što se naposletku odluči na "oslobađanje" deteta žrtve seksualne trgovine.

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Film je postigao veliki komercijalni uspeh i proslavio se kod kritike te se smatra jednim od najvećih filmova 1970-ih, ali i svih vremena. "Taksista", kojeg je napisao Pol Šrader, bila je druga saradnja između De Nira i reditelja Martina Skorsea, koji će kasnije više puta raditi zajedno na filmovima uključujući "Razjarenog bika", "Dobre momke", "Casino" i "Rt straha".

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Njihova najnovija ponovna okupljanja, nakon deset godina razdvojenosti, bila su u hvaljenoj mafijaškoj drami "The Irishman" i u nadolazećem filmu "Killers Of The Flower Moon", baziranom na istoimenoj knjizi o domorodačkom plemenu koje su sistematski ubijali pripadnici belačke zajednice u nadi da će ukrasti prihode od naftnih rezervi.

Dobro upućeni izvori napominju kako se u Uberu nadaju angažovati i druge slavne osobe da se pojave kao putnici u taksiju, no nije jasno hoće li glumiti uz De Nira ili će snimiti vlastite reklame.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)