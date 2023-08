OD NAJVEĆE ZVEZDE HOLIVUDA DO STRAŠNIH OPTUŽBI: Legendarni De Niro proslavio je 80. rođendan, a ovo NISTE ZNALI O NJEMU

Robert de Niro, smatra se jednim od najvećih glumaca svih vremena, a juče je proslavio 80. rođendan.

Uprkos tvrdnjama da je prošao svoj vrhunac, njegovo mesto u istoriji glume nikada nije bilo dovođeno u pitanje – bio je izuzetna figura bez premca među glumcima bilo koje generacije.

Klasik američke kinematografije

foto: Rick Gold / Capital pictures / Profimedia

Mnogi od De Nirovih filmova postali su klasici američke kinematografije, a šest je uvršteno u američki nacionalni filmski registar od 2022. godine. Pet filmova nalazi se na listi 100 najvećih američkih filmova svih vremena Američkog filmskog instituta (AFI). De Niro i Džejms Stjuart dele titulu za najviše filmova zastupljenih na AFI listi.

Novinar Dži-Kju magazina, Džon Naton, smatra da je De Niro "redefinisao šta možemo da očekujemo od glumca". Kritičar A. O. Skot je rekao da se De Niro "preobražavao - fizički, glasovno, psihološki - sa svakom novom ulogom. I u tom procesu, pred našim očima, ponovo izmišljao umetnost glume". Biograf Daglas Brod hvali De Nirovu svestranost i sposobnost da se uživi u bilo koju ulogu, mada je kritičarka Polin Kejl 1983. rekla da joj se ne dopada kako se glumac „unakažava“ u filmovima poput Razjarenog bika.

Kada su ga pitali zašto je prihvatao takve uloge, De Niro je odgovorio: "Potpuno se utopiti u drugi lik i iskusiti život kroz njega, a da ne morate da rizikujete posledice u stvarnom životu – pa, to je jeftin način da radite stvari koje se nikada ne biste usudili da uradite sami."

7 njegovih filmova u top 100

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Lista 100 najboljih filmova časopisa Tajmaut uključivala je sedam De Nirovih filmova, po izboru glumaca u industriji. Godine 2006, De Niro je poklonio svoju kolekciju materijala vezanih za film, kao što su scenariji, komadi garderobe i rekviziti, Hari Ransom centru na Univerzitetu Teksas u Ostinu. Zbirka, čija je obrada i katalogizacija trajala više od dve godine, otvorena je za javnost 2009. godine.

Detinjstvo

Rođen u 17. avgusta 1943. godine u Njujorku, kao sin Roberta de Nira starijeg, apstraktnog ekspresionističkog slikara, vajara i pesnika italijanskog porekla (De Nirov čukundeda je bio italijanski imigrant iz sela Ferazano) i Virdžinije Admiral koja se takođe bavila slikarstvom. Roditelji su mu se razveli kad je imao dve godine.

foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Majka ga je upisala na Visoku školu muzike i umetnosti u Njujorku, koju je napustio već sa 13 godina i pridružio se uličnoj bandi u Maloj Italiji gde je zaradio nadimak Bobby Milk (Bobi Mlekce).

Pohađao je Konzervatorijum Stele Adler, kao i Glumački studio Lija Strasberga (iako je De Niro došao u sukob sa Strasbergovim metodama, a svoje članstvo je koristio samo zarad profesionalnog prestiža). Sa 16 godina pojavio se u Čehovljevom Medvedu.

Glumački počeci

Prvu značajnu saradnju imao je sa Brajanom de Palomom 1963. godine kada se pojavio u filmu "Venčanje", koji se pred publikom pojavio tek šest godina kasnije. Tokom šezdesetih uglavnom je radio u pozorišnim radionicama i of-Brodvej produkcijama.

foto: Paramount Pictures - The Coppola / AFP / Profimedia

Nakon što je privukao pažnju u filmu "Lakše malo s bubnjevima" (1973), De Niro je eksplodirao u javnosti kao bezobzirni Džoni Boj u filmu "Ulice zla" (1973), kojim je započeo saradnju sa Martinom Skorsezeom, što će postati jedna od legendarnih partnerstava glumac – reditelj svih vremena.

Usledila je izuzetno uspešna saradnja u filovima kao što su "Taksista" (1975), "Njujork, Njujork" (1977), "Razjareni bik" (1980), "Kralj komedije "(1983), "Dobri momci" (1990), "Rt straha" (1991) "Kazino" (1995), "Irac" (2019) U ovim filmovima De Niro je uglavnom glumio "šarmantne sociopate”.

U zvezdane visine

"Taksista" je posebno značajan za De Nirovu karijeru i njegova kultna uloga Trevisa Bikla izbacila ga je među holivudske zvezde i zauvek povezala De Nirovo ime s poznatim Biklovim monologom "You talkin' to me?" (Meni kažeš?).

foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Prvu nagradu Oskara dobio je kao mladi Vito Korleone u filmu "Kum II" (1974). Zatim je De Niro je pokazao zadivljujuću transformaciju kao vijetnamski veteran u "Lovcu na jelene" (1978), pre nego što se udebljao 27 kilograma i uzimao časove boksa da bi portretisao Džejka La Motu u Razjarenom biku (1980).

Komedije

Od sredine osamdesetih De Niro je počeo povremeno da glumi komične role i postigao je veliki uspeh i u tom žanru, filmovima kao što su "Brazil" (1985), "Ponoćna trka" (1988), "Wag the Dog" (1997), "Mafijaš na terapiji" (1999), "Mafijaš na terapiji 2" (2002), "Upoznaj moje roditelje" (2000) i "Upoznajte Fokerove" (2004). Pošto su ova dva filma bila i komercijalni hitovi, De Nira su mnogi optuživali "da se prodao".

U stvari nije bilo filmskog žanra u kome se De Niro nije snašao, bilo kao kriminalac, policajac, Frankeštajn ili romantični lik – Bilo jednom u Americi (1984), Zaljubljivanje (1984), Misija (1986), Anđeosko srce (1987), Buđenje (1990). Vrelina (1995)....

foto: Profimedia

U kasnim devedesetim De Niro je počeo da ulaže u područje Tribeka u Njujorku, ustanovljavajući filmski studio i filmski festival. Kasnije je priznao da je neke ispodprosečne filmove, koje je snimio u devedesetim, snimao samo da bi obezbedio novčanu podršku ovom dobrotvornom poduhvatu.

De Niro je dobitnik raznih priznanja, uključujući dva Oskara, nagradu Zlatni globus, nagradu Sesil B. Demil i nagradu Udruženja filmskih glumaca za životno delo. De Niro je 2009. godine dobio nagradu Kenedi centra, a 2016. je od predsednika SAD Baraka Obame dobio Predsedničku medalju slobode.

