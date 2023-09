ŠOKANTNA SCENA NA IZVRŠENJU SMRTNE KAZNE: Odzvanjaju poslednje reči ubice, pre pogubljenja povukao NEOBIČAN KORAK (VIDEO)

Entoni Sančez (44) pogubljen je u državnom zatvoru u Oklahomi zbog ubistva studentkinje 1996. godine.

Sančez je proglašen mrtvim u četvrtak u 10.19 sati nakon tri doze smrtonosne injekcije u zatvoru u Mekalisteru. Tvrdio je od početka da nema nikakve veze sa ubistvom Džuli Busken (21), ali preduzeo je neobičan korak i odlučio da ne podnese molbu za pomilovanje što su mnogi videli kao poslednju šansu da mu život bude pošteđen.

- Nevin sam. Nikoga nisam ubio - vikao je Sančez dok je bio privezan za kolica u odaji smrti.

Sančez je kritikovao svoje bivše advokate i zahvalio se svom duhovnom savetniku koji je bio u sudnici sa njim i organizaciji koja se zalaže za ukidanje smrtne kazne.

Sančez je osuđen na smrt za silovanje i ubistvo devojke koja je upravo završila poslednji semestar na univerzitetu kad je kidnapovana 20. decembra 1996. godine sa parkinga svog stana u Normanu. Telo je pronađeno iste večeri u blizini jezera Stenli Drejper na dalekom jugoistoku Oklahoma Sitija. Bila je vezana i upucana u glavu.

Sančez je godinama kasnije izdržavao kaznu zbog provale kada mu je uparen DNК iz sperme na odeći ubijene devojke pronađene na mestu zločina. Osuđen je na smrt 2006.

Niko od porodice Busken nije prisustvovao pogubljenju u četvrtak, ali državni tužilac Gentner Dramond rekao je da je razgovarao s njima nekoliko puta poslednjih meseci.

Sančez je dugo tvrdio da je nevin i to je učinio ponovo u telefonskom pozivu agenciji AP pre nekoliko meseci.

- To je izmišljena DNК. To je lažna DNК. To nije moj DNК. To govorim od prvog dana - rekao je osuđenik.

Privatni istražitelj kojeg je angažovala grupa za borbu protiv smrtne kazne tvrdio je da su DNК dokazi možda bili kontaminirani i da je neiskusni laboratorijski tehničar pogrešno preneo snagu dokaza poroti.

Mnogi aktivisti veruju da je krivac zapravo Sančezov otac, a poznato je da se DNK tragovi oca i dece u velikoj meri podudaraju.

Bivši okružni tužilac okruga, međutim, navodi da postoje i drugi dokazi koji povezuju Sančeza sa ubistvom uključujući balističke dokaze i otisak cipela pronađen na mestu zločina.

Sančez je treći zatvorenik koji je ubijen u Oklahomi od početka godine i 10. otkako je država nastavila sa izvođenjem smrtne kazne 2021. godine čime je okončan šestogodišnji moratorijum nastao zbog zabrinutosti oko metoda njenog izvršenja.

(Kurir.rs/AP)