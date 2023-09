"KRIM JE POSTAO RANJIVA META, A NI MOSKVA NIJE TAKO DOBRO BRANJENA!" Analitičar: Ukrajinska kontraofanziva daje rezultate

Povodom spekulacija o smrti komandanta Crnomorske flote Viktora Sokolova u napadu ukrajinskih snaga na štab ruske Crnomorske flote sa još 34 ruska oficira u jutarnjem programu Kurir televizije gostovali su Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost i Srba O. Filipović, politički analitičar.

Pogibija Sokolova, mada nije zvanično potvrđena, ne može da utiče odlučujuće na tok rata. Smrt jednog istaknutog oficira neće u bitnom promeniti ruske snage na samom terenu, ali svakako da utiče na moral vojnika. Admiral nije beznačajna ličnost. Sam njegov položaj govori o njegovom značaju za rusku vojsku, međutim, Rusija ima sijaset i generala i admirala koji će adekvatno zameniti poginulog, u slučaju njegove smrti - rekao je Filipović.

Istakao je da ukrajinska kontraofanziva ipak postiže rezultate, mada oni nisu na nivou očekivanog:

- To što zvanično nismo dobili potvrdu da je Sokolov poginuo ili nije to ne mora ništa da znači. Vidimo po društvenim mrežama da on možda i nije poginuo, otvaraju se neke kontroverze, ali je sigurno da ukrajinska kontraofanziva daje određene rezultate, mada ne onolike koliko su pristalice Ukrajine očekilvale. Ipak, na terenu se vidi određeni pomak.

01:46 KRIM JE POSTAO RANJIVA META, A NI MOSKVA NIJE TAKO DOBRO BRANJENA! Analitičar: Pogibija Sokolova će uticati na moral vojnika

Naglasio je ranjovost Krima, kao i ruskog PVO sistema.

- Krim je postao ranjiva meta. I sama Moskva je izložena napadima dronova. Luskuzne biznis četvrti nistu tako dobro branjene kao ni sama Moskva. Slušali smo decenijama kako taj PVO kišobran koji ima Ruska Federacija ne može ništa da probije i da tu ne može muva da proleti. Vidimo da ne samo da svašta može da proleti nego i da ubije veoma značajne ličnosti za Rusku Federaciju.

Kurir.rs

