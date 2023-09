"UZNEMIRUJUĆA PORUKA IZ UKRAJINE!" Milan Đukić: Pogođen je SIMBOL komande ruskih snaga! Navodi o smrti oficira su RATNA PROPAGANDA

Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je fotografije sa sastanka ministra odbrane Sergeja Šojgua sa vojnim oficirima koji je održan u utorak. Sastanku je, kako se može videti na fotografijama, putem interneta prisustvovao i komandant Crnomorske flote Viktor Sokolov, za koga je Kijev tvrdio da je ubijen u napadu na Sevastopolj.

Ukrajinske vlasti navode i da su napadnuti luka Izmail na Dunavu i Krivi Rog. A lokalne vlasti u Kurskoj oblasti tvrde da je u napadu ukrajinskog drona oštećena trafostanica. Najmanje dve ruske protivvazdušne rakete S-300 "promašile" su Ukrajinu i pale su na teritoriju Moldavije, objavila je platforma "Pervij Pridnestrovskij".

Aktuelosti u Ukrajini analizirali su u jutarnjem programu Kurir televizije prof. dr Časlav Koprivica, sa Fakulteta političkih nauka i Milan Đukić, advokat.

- Nije ovo ništa novo. Ukrajina i njene snage izvršile su snažan napad na Sevastopolj i pogodile nešto što je simbol komande ruskih oružaih snaga, a to je ta stara zgrada gde se nalazi komanda. To je objektivno težak udarac za Rusiju jer pokazuje da je Ukrajina u mogućnosti da gađa Krim, bez obzira što su Rusi tamo postavili najmodernije sisteme protivvazdušne odbrane. Oni ipak ne mogu da zaustave ono što Ukrajinci rade. To je jedna vrsta uznemirujuće poruke - rekao je Đukić.

Konstatovao je da se informacije o smrti visokih oficira i jedne i druge zaraćene strane koriste u svrhu ratne propagande:

- Ovo nije prvi put da su visoki funkcioneri i jedne i druge armije izgubili život. Podsećam koliko meseci je bila čitava kampanja kako su poginuli Zalužni i Budanov, a posle toga se Zalužni pojavio na snimku sa malim jodom na svom panciru, a Budanov dao izjavu da je živ. U ratu istina strada prva, a ratna propaganda sama prozvodi ono što je stvarost u koju veliki broj ljudi poveruje ili ne poveruje.

