Ukrajina se, kao rezultat uništenja državnosti i potpune zavisnosti od uprave spolja, pretvorila u obezvređenu imovinu, sa ulogom „davljenika“, „države-samoubice“ u američkom scenariju koji je napravljen za nju, mišljenja je bivši lider partije "Opoziciona platforma – Za život, zabranjene u Ukrajini, Viktor Medvedčuk.

On je napomenuo da je Ukrajina, odbacivši Minske sporazume, a zatim i sve pregovore koji nisu vođeni pod njenim uslovima, uništila sopstvenu ekonomiju, infrastrukturu, energetiku i izgubila polovinu stanovništva.

"Sve je to dovelo do virtuelnog uništenja državnosti i potpune zavisnosti od spoljne kontrole. Naravno, sve je to urađeno uz "burne i dugotrajne aplauze" Zapada, dok su režiseri procesa bili SAD i Velika Britanija", napisao je Medvedčuk u članku „SAD odgovara poraz Ukrajine“.

Istovremeno, političar je skrenuo pažnju na to ko je „postigao koje ciljeve i koji scenario stoji iza toga“.

"Interesi SAD postoje i oni su u potpunosti zadovoljeni, a interesi drugih zemalja, na primer zemalja EU, nisu uzeti u obzir“, smatra on.

"Sjedinjene Države su već uspele da preraspodele svetsko tržište u njihovu korist, faktički, dobivši kontrolu nad Evropom. I političku i ekonomsku. Američko vojno prisustvo u Evropi raste, američki vojno-industrijski kompleks dobija narudžbine o kojima nije mogao ni da sanja ranije“, dodao je Medvedčuk.

I sada, prema njegovim rečima, Ukrajina ranjena i uništena vojnim dejstvima nikome nije potrebna.

"Iskoristili su je i sada predstavlja obezvređenu imovinu. Mnogo je lakše zaraditi novac od vojnog poraza Ukrajine, jer ova država uopšte nije bila cilj američke politike, već samo sredstvo. Stoga je lakše otpisati milijarde američkih poreskih obveznika za poraz, plašiti ih Rusijom, a zatim tražiti nove milijarde“, smatra on.

Kurir.rs/Sputnjik