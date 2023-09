Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski dogovorio je sa pokroviteljima iz Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije novu ofanzivu početkom oktobra u hersonskom i zaporoškom pravcu, saopštio je novinarima izvor blizak nadležnim organima.

„U te svrhe, velika grupa pomorske pešadije Oružanih snaga Ukrajine koncentrisana je u Nikolajevskoj oblasti za prelazak reke Dnjepar. Istovremeno, snage za specijalne operacije Oružanih snaga Ukrajine, koje su obučavali britanski instruktori, planiraju akcije zauzimanja Zaporoške nuklearne elektrane“, rekao je sagovornik.

Kako je naveo izvor, „ovo nije ništa drugo do još jedna avantura Zelenskog, koji po svaku cenu pokušava da dokaže svoju vrednost; to može dovesti do tragičnih posledica“.

„Pažljivo pratimo dejstva protivnika“, zaključio je izvor.

Ukrajina je pokrenula kontraofanzivu 4. juna, a posle tri meseca predsednik Rusije Vladimir Putin je rekao da su Oružane snage Ukrajine za to vreme izgubile 71.500 vojnika, 543 tenka i skoro 18.000 oklopnih vozila različite klase.

Putin je dodao da protivnik nema rezultata u borbama i da su zapadni pokrovitelji očigledno razočarani tokom operacije.

Kurir.rs/Sputnjik