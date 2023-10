PUTIN: Svet se oslobađa diktature, Rusija ima mnogo prijatelja u Evropi

Svet se postepeno oslobađa diktature pojedinih zemalja, koje pokušavaju da oteraju druge u ekonomsko ropstvo, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na plenarnoj sednici "Razgovor pod jednakim uslovima" u okviru Treće međunarodne olimpijade o finansijskoj bezbednosti u Sočiju.

"Svet se postepeno oslobađa diktature takvog finansijsko-ekonomskog modela, čija je svrha samo da se zaduži, otera druge u ropstvo i pretvori ih u ekonomske kolonije, kao i da čitavim regionima sveta oduzme resurse za razvoj", kazao je Putin, naglasivši da bi malo ko želeo takvu budućnost.

Ruski predsednik je naglasio da je "proces izgradnje multipolarnog svetskog poretka, više demokratskog, poštenijeg, pravednijeg za većinu čovečanstva, jednostavno neizbežan i istorijski neophodan".

Kako je dodao, obezbeđivanje finansijske sigurnosti postaje sve složeniji posao i zahteva visok nivo specijalističke obuke.

"Pogotovo sada, kada svake godine obezbeđivanje finansijske sigurnosti postaje sve važnije i složenije. Za njegovo rešavanje potrebni su zajednički napori i visok nivo obučenosti specijalista i u raznim oblastima, zbog čega će Rusija obučavati svoje matematičare, inženjere, programere - ljude bez čije inteligencije svet ne može da se razvije", poručio je predsednik Rusije.

Putin je istakao da je, kada je reč o međunarodnoj ekonomskoj saradnji, izuzetno važno međusobno poverenje i poštovanje interesa partnera.

Želim da zaštitim naše prijatelje, a imamo ih mnogo u Evropi

Ruski predsednik je kazao da Ruska Federacija ima mnogo prijatelja u Evropi, kao i da na Zapadu postoji veoma veliki broj pristalica tradicionalnih vrednosti, ali se oni ponašaju tiše od svojih protivnika.

foto: Mikhail Metzel

"Ljudi koji veruju da su tradicionalne vrednosti, uključujući i porodične, umrle – ponašaju se veoma agresivno, posebno u Severnoj Americi i Evropi. Ali ima dosta ljudi koji dele naše stavove u evropskim zemljama, rekao bih mnogo. Samo se ponašaju tiše, ne ističu svoju poziciju. Želim da zaštitim naše prijatelje, a imamo ih mnogo u Evropi", ukazao je Putin.

Kako je naglasio, zemlje koje kontrolišu svetske valute su na čelu "finansijske piramide", što ne odgovara interesima većine čovečanstva.

"Zaista se nadam da ćemo, uprkos svim teškoćama današnjice u međunarodnoj areni, na kraju doći do neke vrste konsenzusa. Nećemo se ograničavati samo na interese zemalja koje danas, da tako kažem, vode tu 'finansijsku piramidu'. Što je, u stvari, razumljivo, jer se čini da su to njihove nacionalne valute. Ali to ne odgovara trenutnim interesima ogromne većine čovečanstva", napomenuo je Putin.

Svi oni koji prisvajaju tuđu imovinu nisu mnogo pametni

Situacije u kojima se prisvaja tuđa imovina dešavaju se u savremenom svetu, a oni koji čine takve radnje očigledno nisu baš inteligentni, ocenio je predsednik Rusije.

Putin je govorio i o zajedničkom projektu većeg broja centralnih banaka u Aziji i na Bliskom istoku, koji im omogućava izdavanje i razmenu digitalnih valuta, rekavši da nijedna treća strana nema priliku za zloupotrebu ili ometanje plaćanja, uključujući blokiranje transakcija, zaplenu računa, prisvajanje tuđeg novca ili imovine.

Kurir.rs/RT Balkan