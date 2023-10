NESTAJE MUNICIJE ZA SLANJE UKRAJINI? Todorov otkrio koji je najjeftiniji način da zapadne sile POKORE RUSIJU: Cil je OSTVAREN

Zapadnoj vojsci ponestaje municije za Ukrajinu, upozorili su zvaničnici NATO i Velike Britanije, apelujući na zemlje članice Alijanse da povećaju proizvodnju kako bi "održale Ukrajinu u borbi protiv ruskih osvajača".

foto: Kurir tv

Đorđe Todorov, iz Centra za društvenu stabilnost i Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku gostovali su u jutarnjem programu "Redakcija" u razgovoru sa voditeljkom Anastasijom Čanović o dešavanjima u Ukrajini.

Todorov je istakao da ako je reč o Vašingtonu i Americi, koji slede san "Velike Amerike" oni su svrgnuli Kevina Mekartija, što se prvi put desilo u američkoj istoriji da dođu u interni sukob:

- Velika Britanija će slati koliko god je potrebno novca, oružja i čujemo ministarku Holandije koja kaže da je to najjeftinija odbarna NATO-a od Rusije. Za nekoga je preskup ovaj rat, ali koren problema je taj da ono što imamo od 2014. godine, je nestabilnost u Ukrajini koja je kulminirala 2022. godine sa akcijom u Donbasu. Imamo osećaj kao da kopni sve i da je rat na izmaku - smatra Todorov.

04:41 RUSIJA NEĆE DOZVOLITI DA BUDE PONIŽENA

Ipak, dodao je, ako je cilj da se oslabi Rusija, onda je taj cilj ostvaren.

- Ako dođemo do Ukrajine šta su oni ostvarili, osim toga što su izgubili veliki deo stanovništva, govorimo o 23, 24 miliona koji žive na prostoru Ukrajine ili su raseljeni u okviru obližnjih zemalja, a cena je ogromna! Materijalna devastacija Ukrajine je ogromna, a finansije koje Zapad šalje o tome će se tek raspravljati i uticaće na untrašnjo-politička pitanja - rekao je Todorov.

"Nijedan rat ne može se dobiti bez najsmrtonosnijeg oružja"

- Na sreću nije došlo do upotrebe nuklearnog naoružanja, ali ne možemo reći da će Rusija u političkoj i geostrateškoj doktrini dozvoliti da bude ponižena, pa čak i po cenu svojih ogromnih gubitaka. - Rat se vodi po društvenim mrežama, informacijama, a ono što možemo da gledamo uživo, mesto po mesto, to do sada nikada nismo imali! Ako govorimo o pregovorima, oni su propali, nemaju rešenje za ključ ovih sukoba. Udaljene su pozicije jedne i druge strane: Sa jedne strane rukovodstvo u Kijevu nema nameru da razgovara o teritorijalnim ustupcima i negde ih mi principijelno podržavamo, a sa druge strane Rusija neće da prepusti ništa za zelenim stolom, a jedino pitanje visi - kazao je Todorov uz pitanje:

- Ko će moći te dve strane da približi?

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:40 AZERBEJDŽAN ISKORISTIO RAT U UKRAJINI ZA NAPAD NA NAGORNO-KARABAH? Analitičar: Jermenija je u latentnom sukobu sa Rusijom