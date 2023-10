DA LI SE PUTINU RADI O GLAVI?! Analitičari U KLINČU! Dimitrijević: On je potreban ovom svetu! Kljajić: ON JE KRVOLOČAN! (VIDEO)

Ponovo se govori o atentatu na predsednika Ruske Federacije Vladimira Putina!

Ruska tajna služba je pokrenula istragu o navodima "da se kuje zavera za likvidaciju šefa Kremlja". To je došlo u javnost sa jednog Telegram kanala poznatom po dobrim kontaktima sa bezbednosnim strukturama u Moskvi.

Tvrdi se da im je doušnik preneo tvrdnje agenta koji je navodno "dobio zadatak da ukloni diktatora Putina". Iako ove pretnje ne zvuče razrađeno i ozbiljno, Putin je toliko zaštićena ličnost, da se i šala detaljno proverava i preduzimaju se sve mere zaštite.

Ko ima najviše interesa da igra na kartu Putinove glave? Kako će ruski predsednik proći na izborima sledeće godine? Šta se dešava na frontu?

U emisiji Usijanje na ova pitanje odgovaraju Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko-ruskog bratstva, Vladimir Kljajić, politikolog i Dragan Vujičić, novinar.

/ Da li verovati da se Putinu radi o glavi ili ne? Ne znam šta bih na to odgovorio. Jedino što mogu da kažem jeste da je on potreban ovom svetu. Kada je počela ova specijalna vojna operacija moglo se očekivati svašta. Pričalo se danas je u Donbasu, sutra u Parizu i Pragu. Ništa se od toga nije desilo. Podsećam vas da se takođe pričalo da ako Ukrajina udari na Krim ili Sevastopolj da je to cevena linija nakon čega će Putin lansirati raketa. Od toga se ništa nije dogodilo, jer on drži ovaj rat onoliko koliko se može držati na uzdi - rekao je Vujičić.

Kljajić je izneo sasvim suprotno mišljenje:

- On ima opoziciju i unutar svojih redova. Lideri opozicije dobijaju preko 20 godina zbog lažne optužbe i nemaju pravo da se obrate medijima. Da li je svetu potreban Putin? Ovako krvoločan Putin, a imamo preko 9.000 mrtvih civila u Ukrajini? Da li neko žalo za tim ljudima? Da li on treba da odgovara za ratne zločine, budući da je on započeo taj sukob. Nije Ukrajina došla na teritoriju Rusije već obrnuto.

Dimitrijević je ocenio da je atentat ne Putina nemoguć:

-Hvala Bogu da je živ i zdrav i mislim da nije ugrožen. Ovo je sve naivno spinovanje. Mislim da ne postoji nikakva ozbiljna šansa da se to desi. Njemu niko ne može da priđe ko bi mogao da ima takve namere. On je vođa jednog dela sveta koji se suprotsavlja satanizmu, fašizmu i najgorme što predstavlja NATO alijansa i globalni poredak. Izmišljaju se neke njegove navodne bolesti kako bi se unela pometnja u ruske redove.

