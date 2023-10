OVAJ SNIMAK PRETI DA ZAPALI CEO IRAN: Devojka ušla u metro bez hidžaba, a onda završila u bolnici OPTUŽENA VERSKA POLICIJA

#ArmitaGaravand , een 16-jarig Koerdisch meisje, werd dinsdag door de Iraanse politie in de metro van Teheran geslagen vanwege de kwestie van de hijab. De politie heeft Armita op haar hoofd geslagen en ze ligt nu in coma in het ziekenhuis.#ArmitaGaravand#WomanLifeFreedom pic.twitter.com/V24Gq0xIg5