OVO JE NEKA VRSTA PERL HARBORA ZA IZRAEL! Boško Jakšić: Militanti Hamasa upali na izraelsku teritoriju, to da sada NIJE BIO SLUČAJ

Spoljno-politički analitičar Boško Jakšić ocenio je da će se novi sukob Izraela i Hamasa završiti tako što će Izrael, kada prođe period u kome neće biti osuđivan zbog odmazde, poslati pregovarače da reše pitanje talaca.

- Počeće pregovori, proglasiće se primirje i do naredne prilike. Mislim da će Izrael naredna dva, tri dana kažnjavati Hamas. Najveću cenu platiće civili, posle jevrejskih to će biti palestinski - izjavio je Jakšić za N1.

Kako je rekao, za sve ove godine, koliko se bavi Bliskim istokom, ništa se nije promenilo od cinične izjave da su Arapi spremni da brane Palestince - do poslednjeg Palestinca. Napad na Izrael pre 50 godina na praznik Jom Kipur bio je iznenađenje, a nešto slično se, prema oceni Jakšića, desilo i juče.

- Moguće da su obaveštajci iz Izraela bili uspavani, jer tamo se ovakve stvari stalno dešavaju, ali ovaj napad je dugo pripreman. Ono što je novo jeste da su militanti Hamasa upali na teritoriju Izralea. To do sada nije bio slučaj. I dan-danas se nastavljaju borbe. Ovo je neka vrsta Perl Harbora za Izrael - rekao je Jakšić, napomenuvši da su od broja poginulih 30 oficiri Izraelske nacionalne armije.

Jakšić smatra da Hamas nema ni ljudstvo, ni naoružanje da porazi Izrael.

- Realna opasnost je, međutim, da se frontovi prošire, da se angažuju Palestinci sa zapadne obale, iz istočnog Jerusalima. I najveće je pitanje da li će Hezbolah i Iran proceniti da je ovo pravi trenutak da napadnu Izrael. Ono što je izvesno je masivni izraelski kontraudar. Izrael je povređenog ponosa, ali pre će se oslanjati na granatiranje kopna - ocenjuje Jakšić.

On podseća i da je rukovodstvo palestinskog naroda vrlo podeljeno.

- S jedne strane imate Fatah, koji upravlja zapadnom obalom i kome pripada predsednik Abas. Sa druge strane je islamistički odred Hamas, koji je više militantan, ali koji dobija izbore u Gazi. Taj rivalitet je loš po narod, ali te podele se obično u ovakvim situacijama zaboravljaju. Ipak, decenije okupacije čine svoje. Mirovni proces između Izraela i Palestine je zamrznut više od decenije - napominje ovaj analitičar.

Jakšić kaže da trenutna izraelska vlada, koja se opisuje kao najdesnija u istoriji zemlje, ima ključne ministre koji zahtevaju anektiranje tih teritorija.

- To beznađe radikalizuje Palestince. Oni osnivaju neke svoje organizacije, pojedini gradovi na zapadnoj obali su potpuno van kontrole predsednika Abasa, potpuno ih kontrolišu ti milintantni mladi Palestinci. Ovo nije opravdanje onoga što se desilo, ali jeste posledica nedostatka mirovnih inicijativa, odbijanje sadašnje izraelske administracije da na bilo koji način razgovara - objašnjava Jakšić.

Na pitanje na šta mogu da računaju Izraelci kada je reč o podršci Amerike, Jakšić odgovara da nijedan američki predsednik ne bi rizikovao da u ovakvom trenutku uskrati Izraelu i delić pomoći.

- Bajden želi da dođe do normalizacije između Izraela i Saudijske Arabije, koja se već nametnula kao vodeća sila arapskog sveta. Izrael je za to vrlo zainteresovan, Saudijci manje, osim zbog mogućnosti da potpišu odbrambeni pakt sa SAD i da dobiju saglasnost za miroljubivi razvoj nuklearne tehnologije. Oni i zbog sopstvene javnosti moraju da zahtevaju da sporazum o normalizaciji ima klauzule koje se tiču Palestinaca, tj. da Vlada Netanjahua napravi neke koncesije Palestincima - objašnjava Jakšić dodaje da Netanjahu to odbija:

- Oni su jasno dali do znanja da Palestinci ne mogu da se pitaju o sopstvenoj sudbini. To onda komplikuje stvari jer uključuje i Iran. Saudijska Arabija i Iran su posle dugog vremena normalizovali odnose, ali to sada može da se promeni. Iz Irana upozoravaju da ako Saudijci prepuste Palestince svojoj sudbini, to će ugroziti odnose Teheran-Rijad.

