OVAKO JE POČEO RAT: Mladi Izraelci rejvuju u pustinji, ne vide hamasovce koji u zoru doleću s neba i kreću da pucaju (FOTO, VIDEO)

Britanski Dejli mejl objavio je snimke koji prikazuju početak napada boraca palestinske ekstremističke organizacije Hamas na jugu Izraela.

Na snimcima načinjenim u subotu u pustinji Negev kod kibuca Re'im, gde je tokom cele prethodne noći trajao festival trens tehno muziku, vidi se kako mladi Izraelci rejvuju i ne primećuju hamasovce koji se paraglajdrerima spuštaju sa neba, prelećući tako dobro čuvanu granicu sa Pojasom Gaze.

Klip je sniman u zoru, a osoba koja je načinila snimak primetila je sitne tamne tačke u vazduhu za koje se ispostavilo da su palestinski ekstremisti.

Samo nekoliko trenutaka kasnije muzika i ples su stali i učesnici festivala su krenuli da panično trče u pokušaju da spasu sopstvene živote pošto su hamasovci počeli da pucaju i kidnapuje sve koji im se nađu na putu.

foto: Printscreen/Tik Tok

Teroristi su okružili ove ljude tako što su na to područje stigli iz nekoliko pravaca.

foto: Printscreen/Tik Tok

The partygoers were surrounded as terrorists used paragliders to land in the field and came at them 'from four or five places' and started firing at people running away.

foto: Printscreen/Tik Tok

Gili Joskovič, koja je bila na tom festivalu, uspela je da se nekako spase od ovog masakra i umakne palestinskim ekstremistima.

Kada je pucnjava počela, brzo je pobegla i sklonila se ispod jednog drveta.

- Oni su išli od drveta do drveta i pucali. Svuda. Sa dve strane. Videla sam kako ljudi umire svuda okolo. Ja sam bila tiha. Nisam plakala, nisam ništa radila - rekla je ona.

Kazala je da je samo misila na svoju decu i tri sata se tu krila, sve dok nije čula kako ljudi oko nje pričaju hebrejski, nakon čega su je spasli izraelski vojnici.

(Kurir.rs/Daily Mail/BBC)