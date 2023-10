DESILA SE EKSPLOZIJA GNEVA I PATNJE! Božinović: Novi sukob, nažalost, bio u logici političke konstelacije koja postoji decenijama

Desila se eksplozija gneva i patnje zbog nemog posmatranja tragedije u Gazi, opisuje za Kurir bivši ambasador Milovan Božinović aktuelnu situaciju na Bliskom istoku.

- Položaj Palestinaca u Gazi je tragedija koju svi nemo posmatraju i niko nije učinio ni elementarnu stvar kako bi se patnje tih ljudi umanjile. Od samog Izraela je to bilo teško očekivati, ali postoje države koje mogu da utiču na Izrael. Ne može se prihvatiti da ljudi budu sabijeni u uzak prostor bez mogućnosti da komuniciraju sa svetom. To je jedna vrsta koncentracionog logora. I to nije samo izraelski problem i izraelska krivica. Ima i palestinskog ekstremizma koji je dubinski usađen u njihov pogled na stvari - naglašava naš sagovornik.

On objašnjava da ovo nije konflikt strana koje imaju elementarnu volju da razgovaraju.

foto: AP Yousef Masoud

- Ovde se iracionalno dopušta nagomilavanje besa sve dok ne eksplodira. Mogu samo da zamislim kakva će odmazda Izraelaca biti. Oni i inače, iako tvrde da se brane, prekoračuju granice odbrane, uvek idu i korak dalje. Imaju veće opravdanje za takvo ponašanje nego ikad ranije. S jedne strane je to eksplozija gneva koji se akumulira jer svetska politika nije u stanju da primeni mere koje će ga dekompresovati. A s druge strane, to je još jedno mesto gde velike sile ustvari vode neke svoje proksi ratove - smatra Božinović.

On podseća na Iran koji, kako kaže, ima iracionalan odnos prema Izraelu i traži njegovo uništenje, a Palestinci su bliski Teheranu.

- Imamo jednu žalosnu situaciju, ali ovog puta Izraelce treba razumeti. Zamislite preko 200 mrtvih i to tako iznenada, to je šok. Mislim da je dobro što je Srbija brzo reagovala. Predsednik Vučić je jasno rekao da smo mi solidarni sa Izraelom koji je napadnut - napominje Božinović, uz opasku da pitanje ostaje koliko će Izrael prekoračiti odbranu, jer se već najavljuje da će to biti odmazda a ne odbrana.

Naš sagovornik kaže da je izbijanje novog sukoba bio u logici političke konstelacije koja se tamo stvorila već decenijama i proizvodila je i, nažalost, proizvodiće mnogo žrtava.

Kurir.rs