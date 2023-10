SAV UŽAS BRUTALNIH SUKOBA U IZRAELU: Pogledajte potresni trenutak kada mladić prepozna brata među taocima Hamasa (VIDEO)

Juriel (34) izIzraela potpuno se izgubio kada mu je poslat snimak na kom se vidi da je i njegov brat među zarobljenicima sa muzičkog festivala, koje su pripadnici Hamasa zarobili prošle subote.

Naime, Juriel je rekao da ga je "odmah prepoznao po njegovoj plavoj kosi i da je tada uzviknuo: "O, moj Bože! Zarobili su mog brata."

Juriel se nalazio u San Francisku kada je dobio snimak i prvim letom je otišao za Jerusalim da bi bio sa svojom porodicom.

"Кada smo shvatili da Hamas napada, pozvali smo Elkanaha i on je rekao našoj mami: "Dobro sam i samo pomažem ljudima da izađu odavde", rekao je on.

foto: Printscreen

Juriel je dalje dodao da zna svog brata i da on nikoga ne bi ostavio i da misli da su ga zato i zarobili.

"Barem imamo ovaj video koji je znak da je živ. Želim da pokažem svetu njegovo lice, da ga vratim kući. Uplašeni smo i majka nam je očajna, ali on je jak i znam da će izdržati. On zna da ljudi gledaju. Naša majka jeca na krevetu držeći njegovu košulju. Poludeli smo od brige“, dodao je on.

Кako piše The Sun, Elkana je oženjen, ima decu i drži prodavnicu sladoleda u Tel Avivu.

Podsetimo, više od 260 ljudi poginulo je na festivalu u južnom Izraelu nakon što su naoružani napadači Hamasa padobranima i u kamionima upali na događaj u subotu ujutru.

Navodi se da je grupa uzela oko 150 ljudi kao taoce, a snimci pokazuju da su neki vraćeni u Gazu kolicima za golf i kamionima.

Inače, sukob izraelske vojske i Hamasa ušao je u šesti dan. Turska pregovara o oslobađanju civila koje kao taoce drži Hamas. Izraelski ministar energetike Izrael Кac kaže da Gaza neće biti snabdevena strujom ili vodom sve dok taoci koji su oteti tokom Hamasovog šoka ne budu vraćeni kući.

Izrael danas formira vladu jedinstva. Američki državni sekretar Antoni Blinken sleteo je u Izrael gde će se sastati sa premijerom Benjaminom Netanjahuom i drugim visokim zvaničnicima.

Savet bezbednosti će u petak održati sastanak o sukobu Izraela i Hamasa.

Kurir.rs/Daily mail