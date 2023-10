IZ PENTAGONA OTKRILI ŠTA SE DEŠAVA NA GRANICI SA LIBANOM: Strahuje se od napada Hezbolaha, pomenuto ŠIRENJE RATA

Sjedinjene Države ne vide koncentraciju snaga libanskog pokreta Hezbolah na granici sa Izraelom i nadaju se da će izbeći proširenje sukoba, koji je trenutno ograničen na pojas Gaze, izjavio je šef Pentagona Lojd Ostin.

"Nismo videli nikakvu koncentraciju snaga duž granice. I opet, to je ono na šta su Izraelci fokusirani. Gledamo druge stvari koje bi mogle da dovedu do proširenja sukoba ovde. Nadamo se da nećemo videti to", rekao je Ostin na konferenciji za novinare.

Kao sredstvo odvraćanja, Sjedinjene Države su poslale nosač aviona, krstaricu i razarače naoružane navođenim raketama u istočni Mediteran.

Ujutro 7. oktobra, Izrael je bio podvrgnut raketnom napadu bez presedana iz pojasa Gaze. Pored toga, nakon masivnih raketnih napada, borci organizacije Hamas prodrli su u granične oblasti u južnom Izraelu.

Kao odgovor, Izraelske odbrambene snage pokrenule su operaciju Gvozdeni mačevi protiv Hamasa u Pojasu Gaze. Nekoliko dana nakon napada, izraelska vojska je preuzela kontrolu nad svim naseljima u blizini granice sa Gazom i počela da izvodi vazdušne napade na ciljeve u Pojasu Gaze.

Izrael je takođe najavio potpunu blokadu pojasa Gaze: obustavljeno je snabdevanje vodom, hranom, strujom, lekovima i gorivom.

(Kurir.rs/TASS)