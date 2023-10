OVO JE ČIN ZLA! Snažan govor koji se deli mrežama i među pristalicama Izraela: "Odgovor Amerike biće brz, odlučan i NADMOĆAN!"

Sukob izraelske vojske i Hamasa ušao je u sedmi dan, a društvenim mrežama i među pristalicama Izraela širi se snažan govor, u kojem se fokus stavlja na svo zlo, koje je počinjeno za nepunih nedelju dana nad narodom Izraela.

U govoru koji se munjevito širi mrežama, a koji je održao predsednik Sjedinjenih Američkih Država Džozef Bajden, govori se o narodu Izraela nad kojim je počinjen "čin čistog zla".

"Znate, postoje trenuci u ovom životu, i to mislim bukvalno, kada se čisto, nepatvoreno zlo oslobodi u ovom svetu. Narod Izraela je doživeo jedan takav trenutak ovog vikenda. Krvave ruke terorističke organizacije Hamas - grupe čija je svrha postojanja da ubija Jevreje. Ovo je bio čin čistog zla. Više od 1.000 civila zaklano - ne samo ubijeno, već zaklano - u Izraelu. Među njima je ubijeno najmanje 14 američkih državljana. Roditelje su kasapili, dok su oni koristili sopstvena tela da bi zaštitili svoju decu. Izveštaji od kojih se stomak okreće da su ubijene bebe. Pobijene su čitave porodice. Mladi ljudi masakrirani dok su prisustvovali muzičkom festivalu da bi proslavili mir. Žene silovane, napadnute, paradiraju kao trofeji", kaže Bajden.

U Izraelu ubijeno više od 1.300 ljudi, oko 150 talaca Militanti Hamasa ubili su više od 1.300 ljudi u Izraelu i uzeli oko 150 talaca. Hamas je zatim u petak pozvao na "dan besa" pozivajući pristalice u Izraelu i širom sveta da napadnu Izraelce i Jevreje kao reakciju na izraelsku vojnu operaciju u Gazi.

Kako dalje ističe, ovakve traume nikada ne prestaju.

"Porodice su skrivale strah satima i satima, očajnički pokušavajući da utišaju svoju decu kako ne bi privukli pažnju. I hiljade ranjenih, živih, ali sa sobom nose rupe od metaka i gelere i sećanje na ono što su preživeli. Svi znate da ove traume nikada ne nestaju. Još uvek ima toliko porodica koje očajnički čekaju da čuju sudbinu svojih najmilijih, ne znajući da li su živi ili mrtvi ili taoci. Deca u naručju svojih majki, dede i bake u invalidskim kolicima, preživeli holokaust oteti i držani kao taoci - taoci kojima Hamas sada preti da će ih pogubiti kršeći svaki kodeks ljudskog morala. To je odvratno", glasi deo govora koji je potresao čitav svet.

"Brutalnost Hamasa, ova krvožednost, podseća na ono najgore - najgore divljaštvo ISIS-a. Ovo je terorizam. Ali nažalost, za jevrejski narod to nije novo. Ovaj napad je na površinu izvukao bolna sećanja i ožiljke koje je ostavio milenijum antisemitizma i genocida nad jevrejskim narodom. Dakle, u ovom trenutku moramo biti kristalno jasni: mi stojimo uz Izrael. I postaraćemo se da Izrael ima ono što mu je potrebno da brine o svojim građanima, da se brani i da odgovori na ovaj napad. Nema opravdanja za terorizam. Nema izgovora", navodi se dalje.

"Hamas se ne zalaže za pravo palestinskog naroda na dostojanstvo i samoopredeljenje. Njegova navedena svrha je uništenje države Izrael i ubistvo jevrejskog naroda. Oni koriste palestinske civile kao živi štit. Hamas ne nudi ništa osim terora i krvoprolića bez obzira na to ko plaća cenu. Gubitak nevinih života je srceparajući. Kao i svaka nacija na svetu, Izrael ima pravo da odgovori - zaista ima dužnost da odgovori - na ove zlobne napade.

"Odgovor Amerike biće brz, odlučan i nadmoćan"

"Upravo sam obavio treći telefonski razgovor sa premijerom Netanjahuom. Rekao sam mu da ako Sjedinjene Države dožive ono što Izrael doživljava, naš odgovor će biti brz, odlučan i nadmoćan. Takođe smo razgovarali o tome kako su demokratije poput Izraela i Sjedinjenih Država jače i sigurnije kada se ponašamo u skladu sa vladavinom prava", istakao je.

"Teroristi ciljano gađaju civile, ubijaju ih. Mi podržavamo zakone rata - zakon rata, to je važno. Postoji razlika. Danas se Amerikanci širom zemlje mole za sve one porodice koje su rasparčane. Mnogi od nas znaju kakav je to osećaj. Ostavlja crnu rupu u vašim grudima kada izgubite porodicu, osećajući se kao da ste uvučeni. Bes, bol, osećaj beznađa. To je ono što oni misle pod „ljudskom tragedijom“ - zverstvom užasnih razmera", kaže Bajden.

"Ali mi ćemo nastaviti da budemo ujedinjeni, podržavajući narod Izraela koji trpi neopisive gubitke i suprotstavljajući se mržnji i nasilju terorizma. Moj tim je u skoro stalnoj komunikaciji sa našim izraelskim partnerima i partnerima širom regiona i sveta od trenutka kada je ova kriza počela. Povećavamo dodatnu vojnu pomoć, uključujući municiju i presretače da popunimo Gvozdenu kupolu", kaže on.

"Potrudićemo se da Izrael ne ostane bez ovih kritičnih sredstava za odbranu svojih gradova i građana. Moja administracija se tokom ove krize blisko konsultovala sa Kongresom. A kada se Kongres vrati, zamolićemo ih da preduzmu hitne mere za finansiranje zahteva za nacionalnu bezbednost naših ključnih partnera. Ovde se ne radi o partiji ili politici. Ovde se radi o bezbednosti našeg sveta, bezbednosti Sjedinjenih Američkih Država. Sada znamo da su američki državljani među onima koje drži Hamas. Naložio sam svom timu da podeli obaveštajne podatke i rasporedi dodatne stručnjake iz cele vlade Sjedinjenih Država da se konsultuju sa izraelskim kolegama i savetuju ih o pokušajima oporavka talaca, jer kao predsednik nemam veći prioritet od bezbednosti Amerikanaca koji su u pritvoru taoci širom sveta", kaže predsednik SAD i dodaje:

"Sjedinjene Države su takođe poboljšale položaj naše vojne sile u regionu kako bi ojačale naše odvraćanje. Ministarstvo odbrane je premestilo USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group u istočni Mediteran i pojačalo naše prisustvo borbenih aviona. I spremni smo da unesemo dodatnu imovinu po potrebi. Dozvolite mi da ponovim - bilo kojoj zemlji, bilo kojoj organizaciji, svakom ko razmišlja da iskoristi ovu situaciju, imam jednu reč: Nemojte!", naglasio je.

Podsetimo, sukob izraelske vojske i Hamasa ušao je u sedmi dan. Pojas Gaze ulazi u humanitarnu katastrofu, bolnice su bez lekova, a goriva za agregate ima za još nekoliko dana. Tel Aviv naglašava da nema struje i vode za Gazu dok se ne puste svi taoci.

Hamas je poručio da nema razgovora o taocima dok ne prestanu napadi na Gazu. Parlament Izraela izglasao je ratni kabinet, a američki državni sekretar Entoni Blinken u Izraelu je poručio da dokle god postoje SAD, Izrael nikada neće morati da se brani sam.

