U Pekingu održan 11. globalni forum video medija

U Pekingu je održan 11. globalni forum video medija čiji je domaćin bila Kineska medijska grupa. Šen Haisijung, zamenik ministra Odeljenja za javnost Centralnog komiteta KPK-a i direktor Kineske medijske grupe, i Sun Jeli, direktor Kancelarije za informisanje Državnog saveta, prisustvovali su događaju i održali govore. Šen Haisijung je u svom govoru rekao da je od kineske inicijative do globalnog konsenzusa, zajednička izgradnja “Pojasa i puta” blisko povezala svet. Kineska medijska grupa je učesnik, svedok i narator Inicijative “Pojasa i puta”. U skladu sa ciljem predsednika Si Đinpinga da izgradi nove međunarodne prvoklasne medije sa snažnim vođstvom, komunikacijom i uticajem, KMG je voljna da sarađuje sa medijima iz različitih zemalja da bi dala doprinos pisanju novog poglavlja "Pojasa i puta" koje se zasniva na opsežnim konsultacijama, zajedničkoj izgradnji i zajedničkim koristima! U svom uvodnom govoru, Gregoire Ndjaka, generalni direktor Afričke radio-difuzne unije, visoko je pohvalio Inicijativu “Pojas i put” što je donelo opipljive razvojne promene na afričkom kontinentu i kontinuirano poboljšao život afričkim građanima. On je izrazio nadu da će dalje jačati saradnju sa Kineskom medijskom grupom u oblasti deljenja resursa i sadržaja i razmene osoblja kako bi bolje ispričali afričku priču o zajedničkoj izgradnji „Pojasa i puta“. Adrian Vels, generalni direktor Evropske alijanse za razmenu vesti, rekao je u video govoru da je ovogodišnji Globalni forum video medija posebnu pažnju poklonio Inicijativi „Pojas i put“. On je zahvalio Kineskoj medijskoj grupi na saradnjama sa drugim medijskim organizacijama iz različitih zemalja. Na forumu je takođe objavljena Zajednička deklaracija o zajedničkoj akciji. Ovu inicijativu su zajedno pokrenuli Kineska medijska grupa i 81 medij iz 42 zemlje. Deklaracija se zalaže za ispunjavanje medijskih obaveza i jačanje saradnje među svim stranama, inoviranje modela saradnje i unapređenje dijaloga među civilizacijama.

