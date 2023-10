HAMAS IMAO PRATEĆI ODRED! Otkriveno ko su civili koji se vide na JEZIVIM SNIMCIMA napada na kibuce! IMALI SPECIJALAN ZADATAK

Tokom napada na kibuce militantima Hamasa navodno su pomagali civili iz Palestine koji su radili kod izraelskih porodica na jugu zemlje.

Očigledni pad tenzija od 2021. godine ohrabrio je izraelske vlasti da izdaju potrebne dozvole kako bi stanovnicima Pojasa Gaze omogućili da rade u selima preko granice. Kibuci u kojima su radili, međutim, totalno su desetkovani tokom napada prošlog vikenda u kome je poginulo više od 1.300 Izraelaca.

Ti palestinski radnici su sada optuženi da su pomagali hamasovcima i da su se pridružili napadu.

- Razgovarao sam sa preživelima iz Beerija koji su među napadačima Hamasa prepoznali ljude iz Gaze. To su ljudi koji su ovde dobili posao. Prvi talas od oko 1.000 su Hamasove ubice koji su došli ovde da ubijaju i uništavaju. Zaposleni su bili u drugom talasu nekoliko stotina pljačkaša koji su ih pratili čija je misija bila krađa. Radili su ovde i tačno su znali gde da odu da ukradu najvrednije stvari, satove, nakit, zlato... Sve što su mogli da nađu. To je bilo zato što su imali unutrašnje znanje o zajednicama koje su izdali. To je bio unutrašnji posao - rekao je za britanske medije šef Nacionalne spasilačke jedinice pukovnik Golan Vah.

Kibuc Beri, koji se nalazi nepunih pet kilometara od granice, jedan je od najteže pogođenih u pokolju. Ubijeno je oko 100 od 1.100 stanovnika. Nedelju dana nakon haosa puste ulice još nose ožiljke bitke i bolesni smrad smrti lebdio je u vazduhu.

Spasioci i dalje pronalaze i izvlače tela. Novinari su videli kako "spaljenu žrtvu" forenzičari u belim kombinezonima zatvaraju u torbu za telo.

- Tela koja sada nalazimo su borci Hamasa poginuli u borbama. Danas ih je na ovo mesto dovezeno oko 30 - rekao je volonter po imenu Džozef.

Viljuškar je gomilu belih vreća sa telima podizao u kamion.

- Poklali su naš narod i ne zaslužuju dostojanstvo koje im dajemo kad su radili takve neljudske stvari, ali trudimo se da radimo profesionalno. Ima mnogo besa i ne želimo da iko ikada zaboravi šta se ovde dogodilo. Moramo da se borimo da zemlju oslobodimo ovog zla pa makar rat trajao mesecima i godinama - dodaje Džozef.

Na ulica se vide i dva spaljena i izrešetana policijska vozila.

- Ovo je mesto gde je izraelska policija umrla boreći se do smrti protiv Hamasa. Poginuli su u ovim vozilima kao heroji radeći svoj posao. Znamo to jer smo otkrili da su okviri njihovog oružja bili prazni i znamo da su se borili do poslednjeg metka. Кada smo prvi put čuli za napad, krenuli sam brzinom od 180 km/h, ali policija na motorima me prestigla, neki si bili sa oružjem, a neki ne. Vozili su takvom brzinom da spasu naše građane. Kad sam stigao tamo, nažalost, svi ti hrabri policajci su bili mrtvi. Tukli su se i oni koji su došli bez oružja. Uzeli su oružje sa terorista i hrabro se borili da spasu živote - dodao je pukovnik Vah.

(Kurir.rs/Sun)

Bonus video:

01:14 IZRAELSKA GVOZDENA KUPOLA JE ZAKAZALA ZBOG OVOGA! Blažić šokirao tvrdnjama: Hamas je OVLADAO TEHNIKAMA koje ranije nije imao