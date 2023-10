"HAMAS TERORIŠE U KORIST IZRAELSKIH TAJNIH SLUŽBI?!" Galijašević veruje da je formiran uz pomoć Amerike i Velike Britanije!

I svetski mediji su uporedili Jahja Sinvara sa Bin Ladenom, zapravo se sam napad Hamasa na Izrael poredi sa napadom na Kule bliznakinje.

Kolika tu sličnost zapravo postoji, odgonentnuo je gost "Redakcije" Kurir televizije, Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost.

- Ako zaključimo da su američke tajne služne doprinele, pomogle da se dogodi jedanaesti septembar, onda možemo zaključiti da su se i ovi događaji u oktobru na području Izraela, dogodili uz pomoć zapadnih službi. Terorizam je organizovano nasilje, politički motivisano, reč je o brutalnom nasilju zarad ostvarenja ciljeva. Hamas je sve svoje terorističko delovanje radio u korist Izraela, u korist izraelskih tajnih službi. Hamas su na kraju krajeva organizaciono i formirale izraelske službe uz pomoć Amerike i Velike Britanije. Hamas je 1986. godine imao ulogu da spreči mirovni proces, da potkopa autoritet, a već 1988. godine, u svom statutu je sebe definisao kao ogranak muslimanskog bratstva - započeo je Galijašević.

Potom se osvrnuo na termin muslimansko bratstvo:

- Muslimansko bratstvo je probritanska struktura formirana da omogući lažnu dekolonizaciju arapskog sveta, a formirana je 1928. godine u Egiptu. Dakle, ta organizacija daje političku platformu Hamasu i svim terorističkim organizacijama.

Nedugo zatim se spomenuo brutalne izjave izraelskih zvaničnika upućene vojnicima Hamasa:

- Pogledajte samo o čemu govori ministar odbrane, pa on naziva Palestince životinjama, on Hamasove borce naziva životinjama u ljudskom obliku. On vojnicima daje takve upute. Poslušajte izjave Binkvira, ministara sigurnosti koji kaže da je izraelska sloboda kretanja na zapadnoj obali jednaka pravu na život Palestinaca. Dakle, te rasističke izjave koje dolaze od najgore, najradikalnije, pronacističke Vlade Izraela su sada pale u senku.

Kurir.rs

