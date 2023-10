"HAMAS PUCA U LEĐA SVAKOM KO POKUŠA DA SE EVAKUIŠE IZ GAZE!" Obradović tvrdi: Dok god je Izrael u odbrani IMAĆE PODRŠKU AMERIKE

Deseti je dan rata u Izraelu koji je započeo napadom pripadnika palestinske ekstremističke organizacije Hamas na jug zemlje iz pojasa Gaze 7. oktobra.

Izraelska vojska je saopštila da planira da na tu palestinsku neklavu izvede napad sa kopna, mora i iz vazduha, ne precizirajući kada će ta operacija da počne. Premijer Benjamin Netanjahu rekao je vojnicima na liniji fronta da "dolazi naredna faza".

Izrael je upozorio 1,1 milion Palestinaca koji žive u severnom delu Pojasa Gaze da se evakuišu na jug enklave, a Svetska zdravstvena organizacija nazvala je tu evakuaciju, koja uključuje i bolničke pacijente, "smrtnom presudom".

Darko Obradović, iz Centra za stratešku analizu, gostovao je u emisiji Usijanje gde se dotakao krvavog sukoba Hamasa i Izraela.

- Šalje se poruka da Izrael ima puno pravo na samoodbranu. To pravo niko ne može da ugrozi ma koliko pretio. Takođe se šalje onima koji ne mogu da istrpe Hong Kong, a onda predlažu Izraelu da prihvati teritorije sa kojih se izvode brutalni teroristički napadi. Dakle, to je poruka da dok god je Izrael u odbrani, imaće punu podršku SAD. Sada Amerikanci rade ono što nisu uradili 2007. godine, a to je što nisu dovoljno jako podržali Fatah u odnosu na Hamas i sada su dobili nakon cele decenije ovo što danas gledamo. Nije smelo da se dozvoli da teroristička organizacija zagospodari jednom teritorijom - rekao je Obradović i dodao:

- Nije Izrael taj koji tematski ubija ljude u Gazi, već je Hamas taj koji će ubijati svakog onog ko pokuša da se evakuiše. Pucaće im u leđa. Sa tim u vezi, nalazimo se u užasnoj situaciji. Mnogo je i da jedno dete pogine, ali te žrtve su uzaludne ako se mi vrednosno ne označimo o tom događaju i jasno ne odredimo krivca za to.

