"NAŠ ADUT U ODNOSIMA SA KINOM JE INTELEKTUALNA SNAGA!" Akademik: Posebno se traže stručnjaci iz JEDNE oblasti, a mi ih imamo MNOGO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu inicijative "Pojas i put" u Kini I potpisao tri strateška dokumenta o saradnji, od kojih je najznačajniji Sporazum o slobodnoj trgovini s Kinom.

Vučić je naglasio da je sa kineskim zvaničnicima razgovarao o saradnji u svim oblastima ekonomije, privrede, vojno-tehničke oblasti, o infrastrukturnom povezivanju i sve većem broju investicija, kao i o daljem uspostavljanju prekopotrebnih avio-linija.

Predsednik Srbije imao je prijateljski razgovor sa kineskim predsednikom Si Đinpingom o svim važnim temama, Kosovu i Metohiji, poštovanju međunarodnopravnih normi i onome kroz šta Srbija prolazi i o primeni dvostrukih standarda, nepoštovanju povelje UN i rezolucije 1244.

Si Đinping je na bilateralnom sastanku, kako prenose kineski državni mediji, ocenio da su odnosi Kine i Srbije "izdržali promene u međunarodnom pejzažu poslednjih godina i da su primer prijateljskih odnosa Kine i evropskih zemalja". Srbiju je nazvao "čeličnim prijateljem Kine".

Koliko je za Srbiju Sporazum o slobodnoj trgovini s Kinom? Koliko je do sada investicija stiglo iz Kine? Šta kineske kompanije grade u Srbiji? Kakve reakcije će imati Brisel i Vašingtona zbog jačanja saradnje sa Kinom?

Na ova pitanja odgovaraju gosti Usijanja prof.dr Dragan Radenović, akademik, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Mahmud Bušatlija, savetnik za investicije i razvoj.

- Svaki ugovor te vrste je za nas dobar jer nam otvara mogućnosti da se plasiramo na jedno veliko tržište. Kina je najveće tržište na svetu. Moramo ipak da budemo svesni šta se dešava. Ovo je politički akt. Potpisan je ugovor opšteg karaktera. Ono što je ohrabrujuće jeste to da smo mi imali kratak period pregovaranja. Ono što mi se čini jako važnim jeste da je uspostavljena lista razmene. Oko 10.000 stavki imamo mi koje bi mogli da plasiramo u Kinu dok oni imaju oko 9.000. Imamo definiciju, ali to je politika. a sada ekonomija treba da stupi na snagu - rekao je Bušatlije i dodao:

- Moramo što više da izvozimo prema Kini. Ne treba smanjivati uvoz iz Kine, ali treba povećati naš izvoz. To je problem jer se postavlja pitanje šta proizvoditi. Ovo je prilika da se smanji vezanost naše ekonomoje za zapadno tržište i da se otvori prema zemljama trećeg sveta.

Radenović smatra da se mnogo šta može očekivati u odnosu sa Kinom, kao i da najveći adut Srbije intelektualna snaga.

- Ono što bi trebalo kao preambulu čitavog smisla odlaska u Kinu znati to je da ina nema filosofiju, već samo mudrost. Kod njih važi osnovno pravilo "Kao da". Kako bi se kod nas reklo: Može da bude, ali ne mora da znači. Ako smo čitali Alisu u zemlji čuda, to je taj put na kome nas čekaju iznenađenja. To je osnov odnosa sa Kinom. Kina je ogromna. To je ekonomistički pristup stvarnosti. Mi imamo odnos između dve države koji se zasniva na njihovim administrativnim uređenjima koji su potpuno različita. Trebalo bi balansirajući između uvoza i izvoza da pronađemo interes za sebe - kaže Radenović i dodaje:

- Naša najveća mogućnost je intelektualna razmena, to su pre svega inžinjeri elektrotehničkih nauka, jer je sada veštačka inteligencija nešto u čiji se razvoj mnogo ulaže.

Vuk Stanković je ocenio da potpisivanje ugovora sa Srbijom zapad gleda kao globalnu ambiciju Kine:

- Zapad ovo gleda kao globalnu ambiciju Pekinga i to je nešto što unosi nemir u njihovo razmišljanje. Kada zapad gleda ovaj konkretan slučaj to gleda politikom dvostrukih aršina. Oni imaju ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom, ali nisam siguran da bi to dopustili nama. Njima smeta kada su kineski proizvodi koji bi došli na naše tržište konkurencija njihovim - konstatovao je Vuk Stanković i dodao:

Mi zbog problema Kosova imamo sa Kinom politički uslovljene investiije. To su one koje podrazumevaju dobre odnose sa Kinom. Iz tog razloga mi nismo oni koji prate osude zapada u nekim političkim pitanjima Kine.

