SAMO ONI MOGU DA NAGOVORE HAMAS DA PUSTE OTETE IZRAELCE: Mala nacija s moćnim vezama, već su uspešno pregovarali sa džihadistima

Katar je postao globalno poznat kada je organizovao Svetsko prvenstvo u fudbalu, ali ta mala država sada preuzima ulogu najvažnije zemlje u oslobađanju talaca u kriznim žarištima.

U podzemnim lavirintima Gaze, pripadnici Hamasa drže najmanje 199 talaca, koje čuvaju naoružani napadači, verovatno razbacane na različitim lokacijama i skrivene od potencijalnih spasitelja. Za to vreme Izrael priprema kopnenu invaziju, ali čini se da taoce pokušava da oslobodi diplomatijom, a ne vojskom jer bi, kako saznaje New York Times, misija u kojoj bi angažovali komandose verovatno bila prepuna opasnosti, podjednako za taoce i vojnike.

To je dovelo do očajničke potrebe za diplomatijom, u kojoj učestvuju Sjedinjene Države, ali i Katar, malena nacija s velikim vezama s militantnim grupama, zbog čega je procenjeno da je ova država najbolja opcija za spasavanje talaca. U trenutnim tajnim pregovorima, Katar je postao glavni posrednik između Hamasa na jednoj strani i zvaničnika iz Sjedinjenih Američkih Država, koje poput Izraela i Evropske unije, Hamas smatraju terorističkom grupom. Ono što dodatno komplikuje pregovore jeste to da taoci dolaze iz više od trideset zemalja.

foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Gotovo odmah nakon napada Hamasa na Izrael u subotu 7. oktobra, u kojem je poginulo više od 1.400 Izraelaca, Katar se uključio u pregovore o oslobađanju talaca, oslanjajući se na svoje iskustvo u posredovanju u oslobađanju ljudi širom sveta. Na primer, s Katarom kao posrednikom na zahtev Ukrajine, Rusija je pristala da vrati četvoro otete ukrajinske dece. Katar je takođe nedavno imao tihu ulogu u oslobađanju dva američka taoca u Africi, uključujući časnu sestru i humanitarnog radnika, što je Timesu potvrdio bivši zvaničnik vlade SAD-a, koji je govorio pod uslovom da ostane anoniman upravo zbog osetljivosti takvih pregovora, piše Jutarnji list.

I ranije je vlast u Dohi imala uspeha u tajnoj diplomatiji, kao kada je 2014. Katar pregovarao iza kulisa kako bi izborio oslobađanje jednog američkog novinara kojeg je u Siriji zarobila islamistička grupa povezana s Al- Kaidom. Oslobađanje tog novinara bila je svetla tačka u mračnom vremenu, u kojem su pripadnici Islamske države oteli dvadesetak zapadnih talaca, od kojih su neki na kraju ubijeni, poput novinara Džejmsa Folija.

foto: EPA Mohammed Saber

Tada su u jednoj operaciji američki komandosi pokušali da oslobode taoce u zatvoru u Raki u Siriji, ali dok su stigli na spomenutu lokaciju, zarobljenici su već bili premešteni. Nekoliko bivših američkih zvaničnika i analitičara uporedilo je spomenutu akciju i eventualno oslobađanje talaca u Gazi. Prema njima, iako je misija u Raki bila opasna, ne bi se mogla uporediti s opasnostima vojne operacije spasavanja u Gazi, gusto naseljenom, urbanom području prepunom oružja, boraca i kilometrima dugih podzemnih tunela.

Zato je angažovana diplomatija i u petak je američki državni sekretar Entoni Blinken na konferenciji za novinare u Dohi, u Kataru, objavio da dve zemlje intenzivno rade na oslobađanju talaca. Zvaničnici koji su upoznati s pregovorima veruju da postoji šansa da bi Hamas mogao da oslobodi žene i decu, najpre zbog negativnih međunarodnih reakcija kada je reč o otmicama.

U dosadašnjim razgovorima s Katarom, ispričao je zapadni zvaničnik, iz Hamasa su tvrdili da svojim naoružanim pripadnicima nisu naredili da otmu žene i decu, čak suprotno, za neke od otmica okrivili su "obične kriminalce" koji su prolazili kroz probijenu graničnu ogradu. Iz Hamasa su pregovaračima takođe rekli da oni ne drže sve izraelske zarobljenike. Na to su iz izraelskih oružanih snaga uzvratili da Hamas "pokušava da se prikaže kao humana organizacija, iako je teroristička organizacija odgovorna za ubistva i otmice beba, žena, dece i starijih osoba".

foto: Printscreen/Twitter/OSINTdefender

Katar se potvrdio kao uspešan posrednik kada je Rusija pristala da oslobodi četvoro ukrajinske dece starosti od 2 do 17 godina i da im omogući da ih vrate svojim porodicama. Ta deca su prva koja su puštena u sklopu katarskih pregovora jer su se "sve strane složile da su pronašli svoje roditelje, da su dokumenti svi podudarni i mogu se ponovo spojiti".

Dvoje dece već se vratilo roditeljima, a očekuje se da će se drugo dvoje ponovo spojiti sa svojim porodicama u nadolazećim danima, a cela operacija obavljena je diskretno.

Glavnu ulogu imao je katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman bin Jasim al-Tani (koji je i ministar spoljnih poslova). On je najpre u junu otputovao u Moskvu, gde se sastao s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i drugim visokim zvaničnicima, a u julu je posetio Ukrajinu, gde se sastao s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i obećao 100 miliona dolara humanitarne pomoći za zdravstvo, obrazovanje i napore u razminiranju.

Tokom te posete ukrajinski premijer Denis Šmihal javno je zahvalio Kataru na spremnosti da posreduje u povratku ukrajinske dece iz Rusije.

