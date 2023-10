BAJDEN ODLUČAN: Amerika neće dozvoliti da pobede teroristi poput Hamasa i tirani kao što je Putin!

Američki predsednik Džozef Bajden obratio se naciji iz Ovalnog kabineta po povratku iz Tel Aviva, gde se sastao sa izraelskim predsednikom Benjaminom Netanjahuom u jeku krize na Bliskom istoku, posle napada Hamasa u kom je ubijeno 1.400 izraelskih vojnika i civila, dok ih je oko 2.700 ranjeno i oko 200 kidnapovano.

Bajden je u oštrom tonu povezao dešavanja na Bliskom istoku s ratom u Ukrajini, koji traje nepunih 20 meseci.

Nacionalni interes

- Suočeni smo s prekretnicom u istoriji. Ovo je jedan od onih trenutaka u kojima će odluke koje donosimo danas oblikovati naredne decenije - istakao je američki predsednik na početku obraćanja.

On je rekao da se upravo vratio iz Izraela i susreo sa Izraelcima koji su preživeli napad Hamasa 7. oktobra.

- Kao predsedniku, za mene nema većeg prioriteta od sigurnosti Amerikanaca koji su taoci. Hamas je izvor čistog zla. Rizik je sukob, haos bi se mogao proširiti na druge delove sveta, posebno Bliski istok.

Šef Bele kuće je naveo da Sjedinjene Države i njeni saveznici "rade na izgradnji bolje budućnosti" za Bliski istok.

Spremni za invaziju: Izraelska vojska na granici Pojasa Gaze foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

- To je Bliski istok koji je stabilniji i povezaniji sa svojim susedima. Bajden je napomenuo da se "jednostavno ne isplati odbijanje pomoć Izraelu i Ukrajini", a Hamas je uporedio s ruskim predsednikom Putinom:

- Hamas i Putin predstavljaju različite pretnje, ali zajedničko im je jedno: žele da potpuno unište susedne demokratije. Znam da se ovi sukobi čine dalekim - i prirodno je zapitati se zašto je to Amerikancima važno. Pobrinuti se da Izrael i Ukrajina uspeju je ključno za američku nacionalnu sigurnost.

foto: Profimedia

Ako ne zaustavimo Putinove apetite koji se tiču moći i kontrole u Ukrajini, on se neće ograničiti na Ukrajinu. Jači smo nego ikad pre. Amerika je još svetionik svetu. Još uvek. Ne možemo dopustiti da sitna stranačka, ljutita politika stane na put našoj odgovornosti kao velike nacije. Amerika neće dopustiti da pobede teroristi poput Hamasa i tirani poput Putina.

Nevini Palestinci

Predsednik SAD je ponovio da Izrael nije odgovoran za raketiranje bolnice u Gazi, gde je pre četiri dana poginulo više od 400 osoba.

foto: Reuters Printscreen

- Srce mi je slomljeno zbog tragičnog gubitka života Palestinaca, uključujući one koji su poginuli u eksploziji bolnice u Gazi. To nisu učinili Izraelci. Ne možemo ignorisati one Palestince koji samo žele da žive u miru. Bajden je od Kongresa zatražio dodatnih 100 milijardi dolara za pomoć Ukrajini i Izraelu.

Bivši direktor CIA upozorava

Petreus: Gaza kao Mogadiš na steroidima

Kopnena ofanziva izraelskih odbrambenih snaga u Pojasu Gaze trajala bi godinama i uključivala bi užasne borbe, rekao je penzionisani američki general i bivši direktor CIA Dejvid Petreus za portal Politiko.

- Ako je Hamas kreativan u odbrani kao što je bio u onom užasnom, varvarskom napadu, tada ćete videti bombaše-samoubice, improvizovane eksplozivne naprave, biće zaseda, mina, i urbano okruženje će biti izazov za vojsku.

Kopnena invazija bi vrlo brzo mogla postati Mogadiš na steroidima - rekao je on misleći na incident iz 1993, kad su tri američka helikoptera oborena u prestonici Somalije, što je dovelo do krvavih uličnih borbi u kojima je poginulo 18 američkih vojnika.

Privremena odluka

"Er Srbija" obustavlja letove

"Er Srbija" je privremeno obustavila letove između Beograda i Tel Aviva usled sve složenije bezbednosne situacije u Izraelu.

Sledeći let planiran za nedelju, 22. oktobra, neće biti obavljen, kao ni svi ostali letovi do kraja novembra, a prodaja karata "Er Srbije" na toj liniji privremeno je obustavljena. Svi putnici koji imaju karte za letove do kraja novembra treba da se jave "Er Srbiji" i imaće pravo na punu refundaciju.

UKRATKO

- Izraelski ministar odbrane Joav Galant rekao je da će izraelske trupe uskoro iznutra posmatrati Pojas Gaze

- Posle posete Tel Avivu britanski premijer Riši Sunak je otputovao u Egipat

- Američki ratni brodovi presreli su nekoliko raketa ispaljenih iz Jemena na Izrael

- Na američke baze u Iraku ispaljeno je nekoliko raketa, žrtava nije bilo

- Izrael je objavio plan za evakuaciju grada Kirjat Šemona, nedaleko od granice s Libanom

- Od početka sukoba u izraelskim napadima u Gazi poginuo je 21 palestinski novinar

- Ministarstvo spoljnih poslova Grčke je povodom napada na grčko-pravoslavnu crkvu u gradu Gazi, gde su bile izbeglice, izrazilo "duboku tugu zbog gubitka života"

