IZRAEL ZAPRETIO IRANU: Ako nas Hezbolah napadne, idemo na glavu zmije, zbrisaćemo ajatolahe sa lica Zemlje REGION TONE U OPŠTI RAT

Izrael je obećao da će pokrenuti vojni napad na Iran ako se Hezbolah koji ima podršku Teherana pridruži ratu.

Nir Barkat, ministar ekonomije Izraela, upozorio je da će iranski ajatolasi biti "zbrisani sa lica Zemlje" ako Hezbolah napadne Izrael. Zapaljivi komentari podižu ozbiljnu avet regionalnog sukoba koji brzo eskalira i dolazi uoči očekivane izraelske kopnene invazije na Pojas Gaze kako bi jednom za svagda uništio Hamas.

Desetine hiljada izraelskih vojnika trenutno se nalazi na granicama Pojasa Gaze gde Hamas, koji takođe ima podršku Irana, drži oko 200 talaca zarobljenih u napadu na južni Izrael 7. oktobra.

Raste, međutim, strah da bi Izrael mogao biti primoran da se bori na dva fronta dok Hezbolah i Izraelske odbrambene snage razmenjuju vatru preko severne granice Izraela sa Libanom.

Barket je upozorio da Izrael neće eliminisati samo Hezbolah ako otvori front na severu već da će napasti i Iran.

- Plan Irana je da napadne Izrael na svim frontovima. Ako otkrijemo da nameravaju da gađaju Izrael, nećemo samo uzvratiti na frontovima, već ćemo ići na glavu zmije, a to je Iran. Ajatolasi u Iranu neće dobro spavati noću. Postaraćemo se da plate visoku cenu ako, ne daj Bože, otvore severni front. Liban i Hezbolah će platiti visoku cenu i to sličnu ceni koju će platiti Hamas. Ali to nije dovoljno. Veoma jasna poruka je da ćemo krenuti i za šefovima Irana. Кad ćemo to uraditi? Кad odlučimo - rekao je Barket.

Izraelski ministar se zatim direktno obratio Iranu.

- Izrael ima vrlo jasnu poruku svojim neprijateljima. Pogledajte šta se dešava u Gazi. Imaćete isti tretman ako nas napadnete. Zbrisaćemo vas sa lica Zemlje - upozorava Barket.

Hezbolah je sa 20.000 boraca jedna od najmoćnijih paravojnih snaga na Bliskom istoku, a veruje se da im Iran svake godine usmerava stotine miliona dolara.

Veliki rat izbio je 2006. između Izraela i Libana nakon što je Hezbolah lansirao projektile na izraelske gradove.

Tokom zapaljivog intervjua, Barkat, bivši gradonačelnik Jerusalima i nekadašnji vojni padobranac, rekao je da Hezbolah "neće eskalirati" bez naređenja Irana.

- Na mnogo načina Hezbolah je Iran - rekao je ministar.

Vojni eksperti upozorili su da komentari izraelskog ministra rizikuju ozbiljnu eskalaciju koja bi mogla da gurne region u sveopšti rat.

Ričard Barons, nekadašnji šef komande združenih snaga britanske vojske, navodi da postoji rizik da ceo Bliski istok slizne u rat.

- Ako Izrael napadne Iran, to je čin rata, tako da će Iran odgovoriti. A kada se to dogodi onda će muslimanski svet u celini osetiti da je ovo postao rat između Izraela i islama i gde vas to vodi? Postoji svaki rizik na Bliskom istoku da događaji izmaknu kontroli i da svet završi na mestu na kome niko ne želi da bude - rekao je Barons.

Majkl Кlark sa odeljenja za ratne studije na Кraljevskom koledžu u Londonu rekao je da veruje da su američki zvaničnici pozvali Izrael da ne pravi pretnje koje je izrekao Barkat.

- Izraelci govore ovakve stvari delimično kao čin odvraćanja, ali sasvim je verovatno da Iranci neće moći da kontrolišu snage koje deluju u njihovo ime - rekao je Klark.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, podsetimo, sastao se u nedelju sa vojnicima na severnoj granici i upozorio šiitsku grupu Hezbolah.

- Napraviće grešku svog života ako nas napadnu. Udarićemo snagom koju ne mogu ni da zamisle, što će biti razorno i za njih, ali i za Liban - kazao je Netanjahu.

