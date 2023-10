"IZRAEL ĆE KRENUTI U KOPNENU OFANZIVU, UKLJUČIĆE SE I ONI!" Zorić tvrdi: Može doći do eskalacije terorizma na SRBIJU I CELU EVROPU

Sedamnaesti je dan rata u Izraelu koji svakim danom poprima sve veće razmere.

Boško Zorić, pukovnik u penziji, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o ovom krvavom sukobu Hamasa i Izraela i nadanju sveta da može doći do nekog primirja.

foto: Kurir televizija

- Nema ni slova govora o nekom primirju, već vidimo intenzivne pripreme za nešto što će biti mnogo krvavije ako se realizuje, a mislim da hoće, a to je ta kopnena ofanziva na Gazu i konačnog obračuna sa Hamasom. Ako dođe do tog scenarija i eskalacije. Ko se može uključiti? Već imamo najave da će se Hesbulah iz južnog Libana sigurno uključiti. Vidite retoriku ovih dana između Izraela i Irana i šta ministri spoljnih poslova najavljuju. Dakle, Iran će se sigurno kao sponzor uključiti, a to posle može da dovede do kompletnog revolta muslimanskog stanovništva - rekao je Zorić.

Zorić se potom osvrnuo na mogućnost eskaliranja sukoba na Evropu.

- Ono što mene jako brine pored sukoba na Bliskom istoku smo mi i Evropa jer može da dođe do kompletne eskalacije terorizma na našem području. A to ne bih želeo ni jednoj državi u Evropi, a pogotovo ne svojoj državi. To je jedno od najgorih zla. Rat nosi velike gubitke, ali terorizam stvara jednu nemoguću psihozu i narušava kompletan civilni život jedne države i društva. Dovodi do straha i remeti sve ono što je normalno u jednoj državi - naveo je.

