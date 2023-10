"SVOJIM MALIM TELOM PREKRIO JE SESTRU I BRATA DA NE IZGORE" Dečak heroj (4) umro štiteći najmilije: Tragedija u Australiji

Isak Mekgregor igrao se u subotu ujutro u kućici sa svojim sestrama Mavis (6) i Ešlin (18 meseci) i svojim trogodišnjim bratom Sejdžom u Australiji, kada je kauč zahvatio plamen.

Njegova majka Džasmin Bek (26) istrčala je napolje i pokušala da pomeri kauč i spasi sve četvoro dece. Pronašla je Isaka, svog najstarijeg sina, kako pomoću svojeg malenog tela pokušava da zaštiti svog malog brata i sestre od plamena.

Nažalost, Sejdž i Ešlin umrli su na licu mesta, a Isak i Mavis su u kritičnom stanju prevezeni u bolnicu. Smešteni su na intenzivnu negu s opekotinama opasnim po život na oko 80 odsto tela.

U sredu je prijatelj porodice na GoFundMe potvrdio da su Isaku ‘porasla krila i sad je ponovno zajedno sa svojim mlađim bratom i sestrom‘. Portparolka policije potvrdila je tragičnu vest.

- Uvek ćemo ga pamtiti kao pravog heroja koji je dao svoj život pokušavajući zaštititi svoju braću i sestre - stoji u saopštenju.

Vest o njegovoj tragičnoj smrti stigla je samo nekoliko sati nakon što je njegov otac medijima rekao kako ne može biti ponosniji na svog sina.

- Moja žena je rekla da, kad je konačno pomerila kauč i zgrabila Mavis, Isak je drugu sestru i brata stisnuo pod sebe kako ne bi izgoreli i tako je ostao dok i sam nije umro - rekao je u utorak.

- Oživeli su ga i odvezli u bolnicu u Melburnu. Zaista ne mogu biti ponosniji na njega - kazao je otac gušeći se u suzama.

Otac dece nije bio kod kuće u vreme nesreće.

- Dok sam odlazio, Isak je dotrčao do mene, pomazio me i poljubio. Sat vremena kasnije dobio sam telefonski poziv... Ne shvatam još do kraja šta se dogodilo - rekao je.

Policija je saopštila da detektivi istražuju incident. Policijska inspektorka Ema Bartel rekla je da su komšije pokušale da spasu decu pre nego što su hitne službe stigle. Incident se tretira kao nesretni slučaj.

