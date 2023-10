PROCURIO TAJNI RAZGOVOR RUSKIH MOĆNIKA! Planirali svemirsku raketu punu eksploziva da sruše na Kijev?! O svemu obavestili i Putina

Prema nekim informacijama, visoki ruski moćnici planiraju da sruše svemirsku raketu napunjenu eksplozivom na ukrajinsku prestonicu Kijev.

Naime, procurili su telefonski pozivi koji uključuju i bivšeg šefa Ruske svemirske agencije Dmitrija Rogozina i sadašnjeg šefa ruskog svemirskog raketnog centra Progress Dmitrija Baranova otkrivaju navodnu zaveru, piše Daily Mail.

Plan je navodno Putinu ranije ove godine predstavio njegov bliski saradnik Anton Vajno, šef ruske predsedničke administracije, ali nije poznato kakvu je odluku, ako je uopšte, doneo Putin.

Rogozin - kojeg je Putin prošle godine otpustio s mesta šefa svemirske agencije - u septembru je inače ponovo postao član visokih krugova imenovanjem za ruskog senatora.

Problem s pregrevanjem bombi

Ovaj plan, kako piše Daily Mail, uključivao bi raketu nosač tipa Sojuz za civilnu upotrebu i upravljanje njom kako ne bi dosegla orbitu, već bi se umesto toga srušila na ukrajinski grad, verovatno Kijev.

Plan ukazuje na lansiranje megabombe od devet tona s kosmodroma Plesek u blizini Arhangelska, prema snimljenim pozivima koje je otkrio nemački list Bild. Baranov je, prema ovim informacijama, rekao Rogozinu da se ta raketa visine 50 metara može usmeravati "u bilo kom smeru koji želimo" rotiranjem tokom razdoblja od osam do 22 sekunde nakon lansiranja. On je zadužen za izradu raketa za misije s ljudskom posadom i bez posade na Međunarodnu svemirsku stanicu (ISS).

Rogozinu je na snimci Baranov ukazao i na ključni problem.

"To je nadzvučni ponovni ulazak u atmosferu, a postojeće teške vazdušne bombe FAB-500 ne funkcionišu tada, počinju da se pregrevaju, TNT se uništava u njima pa performanse kritično padaju. Naše navođene bombe takođe nisu dizajnirane za to i nemaju zaštitu od pregrevanja", rekao je on.

Ova bi divovska bomba ukoliko se problemi reše, mogla da eksplodira kada ponovo uđe u atmosferu nakon lansiranja, uzrokujući neopisivo pustošenje. Rogozin se potom savetovao s Jurijem Solomonovim, glavnim dizajnerom za zemaljske raketne sastave na Moskovskom državnom institutu za toplotnu tehniku i bivšim upravnikom razvoja balističke rakete Topol-M.

Baranov uveren da bi funkcionisalo

Uključeni u ovaj plan izrazili su bojazan da bi delovi raketne bombe mogli da padnu na rusku teritoriju, ali su svejedno odlučili da savladaju sve probleme.

"Koliko su velika područja pada? Gde su rizici?", pitao je nestrpljivo Rogozin, prema procurelim snimcima.

"Koliko će otprilike vremena biti potrebno da se pripremi sve ovo sr***?", upitao je u govornoj poruci.

"Možda će potrajati šest meseci, ali to je neka gornja granica", odgovorio mu je Baranov.

Solomonov je naknadno pronašao rešenje za problem sa zagrevanjem i Baronov je na kraju bio uveren da će stvar funkcionisati.

"Lansiranje i let prema bilo kojoj meti uopšte nije problem", rekao je.

"Trebalo bi da ima malu modernizaciju... tako da ne moramo da idemo u orbitu, već da seldimo jasnu putanju... Još jedno pitanje bilo bi sortirati područje nekih krhotina. Neće biti problema oko treće faze (krhotine) jer će pasti gde god će i sve ostalo udariti", rekao je Baranov.

"Ključno pitanje je osigurati da dospe do tla, da ne izgori pre toga, budući da bi brzina bila šest kilometara u sekundi", zaključio je Baranov.

Kurir.rs/Jutarnji list