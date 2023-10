"NAPAD HAMASA NA 7 TAČAKA, SEJALI SU SMRT MOTORNIM ZMAJEVIMA!" Ignjatović: Ovako su uspeli da PREVARE IZRAEL da premeste snage

Dvadeseti je dan rata u Izraelu koji svakim danom poprima sve veće razmere.

Stevan Ignjatović, pilot i kapetan avijacije u penziji, gostovao je u jutarnjem programu gde je govorio o ovom krvavom sukobu na Bliskom istoku.

Naime, on se najpre dotakao nedavnog pisanja CNN o tome da je Hamas dve godine planirao napad na Izrael.

- Da je priprema trajala 2 godine ja uopšte ne verujem. Sam je Hamas priznao da u pojasu Gaze postoji preko 5.000 doušnika izraelskih obaveštajnih službi. Tako da je u današnje vreme to ne moguće da se ne otkrije posebno za dve godine. Priča sa telefonima, povezane žice i ostalo, možemo da prihvatimo kao neku realnost jer smo i mi 1999. godine imali poprilično uspeha koristeći tu zastarelu tehniku. Nemoguće je pretpostaviti da su oni uspeli to tako dobro da skrivaju a da izraelske službe to ne otkriju.

05:32 NAPAD HAMASA NA 7 TAČAKA, SEJALI SU SMRT NA MOTORNIM ZMAJEVIMA! Ignjatović: Ovako su uspeli da PREVARE IZRAEL da premeste snage

Dotakao se i početka sukoba odnosno samog napada Hamasa.

- Ima podatak da je direktor Šin Beta priznao krivicu izraelskih službi iz prostog razloga što su oni u poslednje vreme bili preokupirani unutrašnjom problematikom vezanom za Natanjahova koji je pokušavao da promeni kompletan pravosudni sistem u Izraelu. Protiv njega je pokrenuto 8 ozbiljnih postupaka kršenja zakona što je ugrožavalo njegov opstanak na čelu vlade, ali i na slobodi. Jer bilo je pretpostavke da će završiti u zatvoru. Onda imamo čijenicu da većina ministara u njegovoj vladi potiču sa zapadne obale i da su oni tokom vladavine insistirali na tome da poenta odbrane Izraela bude zapadna obala. Iz prostog razloga što su očekivali da bi tu mogao da bude napad iz Libana i Sirije. Oni su glavnicu svojih snaga poslali tamo - rekao je Ignjatović i dodao:

- Inače par dana pred sam napad na Izrael, Hamas je uspeo da proturi informaciju da se sprema napad preko na zapadnu obalu. Čak je i Egipat posle upozorio, pa i Amerika. Svi su oni dali informaciju koju su progutali, a to je brilijantno odrađeno. Izrael onda povlači 10 bataljona aktivne vojske koja je bila duž pojasa Gaze i šalje ih ka Zapadnoj obali, a usput ih raspoređuje po nekim kibucima za koje su smatrali da je to meta.

Ignjatović je potom pokazao mapu hamasovog napada.

- Oni su napali sa sedam tačaka. Zeleni kvadratići su meste napada. Crveni kvadratići označavaju dokle su došli tih 1.100 komandosa samoubica. Jer to nisu bili ljudi koji su spremni da odrade zadatak i da se vrate. To su bili ljudi koji su spremni tamo da poginu.

Pokazao je i sliku motornih zmajeva na kojima su Hamasovci preleteli preko zida.

- Bila je to brilijantna akcija i varka sa bombardovanjem pograničnog grada, 10 kilometara dalje od Gaze. U isto vreme su sa mora napali i vazduha šaljući oko 3.000 raketa i sa kopna. Sa kopna su krenuli u napad gde su prvo poslali dronove koji su uništili centre veze izraelske vojske. Onda su motornim zmajevima sa 2 člana posade preleteli preko zida. Dakle, pilot sedi pozadi, a drugi čovek sedi ispred gde je instaliran mitraljez 12.7 milimetara i oni su na 10 metara visine sejali smrt.

