MLADIĆ SE 30 MINUTA BORIO SA KROKODILOM NA ŽIVOT I SMRT: Smrvio mi obe noge, izvukao sam ruku, ali odgrizao mi je prst (VIDEO)

Tod Berstou iz Australije 30 minuta se borio za život kad se našao u raljama krokodila dužeg od tri metra.

Neman je napala mladog rudara dok je pecao u gradiću Vajpi u Кvinslendu za koga se zna da ima više krokodila nego ljudi. Tod je uživao u mirnom popodnevnom pecanju na obali reke kad ga je iznenada krokodil iz slane vode ščepao.

- To je to! Sad će da me povuče u vodu - priseća se Tod šta mu je prošlo kroz glavu kad ga je krokodil ugrizla za ruku.

Usledilo je 30 minuta borbe na život ili smrt između Toda i krokodila.

- Pritisnuo sam mu glavu da bih pokušao da ga šutnem, ali to ga je naljutilo. Tada me je otrgnuo i slomio mi nogu. Onda je počeo da se prevrće i slomio mi i drugu nogu - prepričava Tod za australijske medije incident koji se dogodio 2011. godine.

Tod je slobodnom rukom očajnički zgrabio koren mangrova kako bi sprečio krokodila da ga povuče pod vodu.

- Shvatio sam da moram da izvadim ruku iz čeljusti. Uspeo sam da je izvučem, ali mi je otkinuo prst - navodi Tod.

U tom trenutku je primetio svog psa Diga.

- Prišao je i počeo da njuška okolo. Morao sam da ga bacim preko ramena. Tada sam shvatio da su mi polomljene obe noge - priseća se Tod.

Tada je počeo da vrišti i doziva pomoć:

- Neka mi neko pomogne! Ima krokodila! Umreću!

Vapaje je srećom čuo Todov kolega Кevin Beven koji je do obale stigao motorom. Кevin je priznao da nije bio siguran kako da izvuče Toda iz krokodilovog stiska, a da ne izazove dalje povrede, ali je na kraju nekako oslobodio mladića.

- Bio sam srećan čovek! Odmah sam počeo da plačem. Nisam mogao da verujem - rekao je Tod o svom spasavanju.

(Kurir.rs/nine.com.au)