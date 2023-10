NETANJAHU SE OBRATIO NACIJI: Izrael ima dva ključna cilja - da eliminišemo Hamas i vratimo taoce kući! (VIDEO)

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obraća se večeras medijima po prvi put od početka rata, 7. oktobra.

On je naveo da su vojnici koji se bore na terenu veoma hrabri i spremni da se bore svom snagom protiv neprijatelja.

- Oni žele da se bore protiv neprijatelja koji napada našu decu, prijatelje, roditelje. Mi ih ohrabrujemo, a oni su trenutno u Gazi ili oko Gaze. Uvek smo ponavljali da im nikada više nećemo dozvoliti teror, a "nikada više je sada".

Sastao sam se i sa porodicama talaca, njihova otmica je zločin protiv čovečnosti. Neprijatelj nema granice, počinili su ratne zločine, a ljude koriste kao živi štit. Ako Izrael ne pobedi, neko drugi će biti sledeći - naveo je Netanjahu.

On je dodao da što su napadi jači na Hamas, to je veća šansa da dođe do rešenja i povratka zatvorenika.

- Ovo je rat za našu domovinu. Ili mi ili oni - poručio je ministar odbrane.

Odgovarajući na pitanja medija, Netanjahu je naveo da je pobeda najbitnija za Izrael, kao i da trenutno postoje dva ključna cilja.

- Prvi je da eliminišemo Hamas, a drugi da vratimo taoce kući - rekao je premijer.

Kako je naveo ministar odbrane Joav Galan, izraelska vojska napada Hamas kao nikada ranije.

- Imam potpuno poverenje u našu vojsku. Verujem da ćemo doći do pobede. Ne želimo da proširimo rat, ali smo spremni na bilo koju drugu misiju. Ulažemo sav napor da vratimo taoce u Izrael. Spremni smo da uradimo sve što treba da ih vratimo. Potpuno smo posvećeni tome i znamo sa kim se suočavamo, a to su ubice i osobe koje su silovale žene i javno objavljivale snimke zločina - naveo je Galan.

Kurir.rs/Espreso/Telegraf

