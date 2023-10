"KORISTE SVOJ NAROD KAO ŽIVI ŠTIT" Avram Izrael za Kurir izneo ZABRINJAVAJUĆE PODATKE: Otkud tu Rusija!? Vasiljević: Mosad je ZNAO

Ujedinjene Nacije tvrde da su deca u Gazi primorana da piju slanu vodu i da civilima preti velika glad. Dok vojska Izraela nastavlja napade u tom području, pojačavajući i kopnene akcije, lekari iz bolnica u Gazi kažu da je nemoguće da evakuišu pacijente posle upozorenja Izraela.

O tome su, između ostalog, razgovarali inženjer telekomunikacija Avram Izrael i brigadni general u penziji Stanko Vasiljević jutros u programu uživo na Kurir televiziji.

Izrael je započeo razgovor istakavši da je slojevit pristup civilnoj zaštiti, podsetivši na svoje iskustvo tokom bombardovanja.

- Ja volim da kažem da je to Hamastan. a ne Gaza. Zaboravili smo da je 200.000 Jevreja iseljeno iz pojasa Gaze. Zaboravljamo da i izraelska deca idu u skloništa zbog raketa koje se ispaljuju nasumično. Onda, postavljamo to pitanje, kakva je to organizacija koja sa namerom hoće da ubija Izraelce, a neće da preduzme ništa za svoj narod u Gazi? Ima podzemnih tunela dole. Zašto ih ne evakuišu? Kakva je to organizacija koja čini masovne zločine sa namerom? Da ih izraelska vojska nije zaustavila, to bi se nastavilo. Znamo da Abasova vlada ne bi ništa učinila. Borci, a kriju se pod suknjama, a prokopali su tunele ispod bolnice. Kako se ponašaju prema otetim ljudima? Ima li da je neka međunarodna organizacija obišla tacoe? Nema - rekao je Izrael, uz komentar:

- Poznato je da prilikom ratnih dejstva ima tri vrste upozorenja. Telefonski pozivi, bacanje letaka i mekane bombe. Hamas ne da da se civili izmeste. Svaki ljudski život je bitan, i svako dete je - dete. I danas žalim zbog Milice Rakić. Ako ste država vaša vrhunska misija je da štitite svoj narod, ali za mir je potrebno dve strane - rekao je Izrael.

Vasiljević se priključio istakavši da je prisustvo SAD i njihov stav bio takav da ne žele da prošire sukob tamo i da, ipak, američka dela govore suprotno:

- Oni jedno pričaju drugo rade! Tajno grade lokacije i radarske položaje koji su od ranije propisani za kontrolu vazdušnog prostora, a u stvari služe za ograničavanje Irana. Za osudu je Hamas kao vojno krilo, kada ubijate civile na tako brutalan način, ali opet se vraćam - međunarodna zajednica je zatajila! Ako 70 godina oni nisu ništa rešili na tom prostoru to je poraz politike. Imaju strategiju da unište jedni druge, morali su da nađu instrumente i nateraju jedne i druge na mir - rekao je Vasiljević.

Ipak, naglasio je da se ne može razaznati ko je i koliko kriv u ovom sukobu.

- Ako uselite u bolnicu vojnike, onda je bolnica legitiman cilj. Oni koriste sve terorističke metode, i koriste i civile kao štit. Ne vladamo informacijama. Pogledajte inertnost međunarodne zajednice. Morate preduzeti nešto. Gde je Crveni krst? Otvorite i obezbedite koridor! - dodao je.

Izrael se nadovezao, za sve okrivljujući vođe Hamasa koji negde "uživaju".

- U poslednjih 10,12, godina bez ikakvih povoda uništavan je Izrael. Jedini način da se to zaustavi je da Hamas nestane i da se tu dovedu druge vlasti. Palestinci nisu hteli mir. Umesto napretka oba naroda imate stalan teror. Svi u Gazi od tih miliona i stotina miliona, vrte spiralu zla. Da li je moguće da su negde 15 miliona Jevreja u okruženju od 200 miliona Arapa remetilački faktor? Da li ta Jevrejska civilizacija koja je preživela i Persiju i Rim, ima prava da se brani i da odgovori na teror? Namera Hamasa je bila da kolju nedužan narod i samo ih je vojska zaustavila. Licemerje je i i štampe gde su se mediji okrenuli na stranu "Hamastana", mučenici Palestinci... Zašto Hamas ne obezbedi narodu sve što treba, ako ste ozbiljna država? A ne da ih koristite kao živi štit! I dokle to bude tako neće biti ni mogućnosti za mir - istakao je Izrael.

Na pitanje voditeljke Olje Lazarević da li je onda srušen mit o izraelskoj najjačoj službi Mosadu, Vasiljević ima nekoliko dilema podstaknut tim pitanjem.

- Jedna je opcija da nisu znali, što je malo verovatno. Ipak je ovo pripreman, kordinisan napad, Hamas se za ovo pripremao dve godine. Druga stvar je da su obaveštajne službe znale i da je to njihov međusobni obračun. I treća je varijanta da su ga obavestili, a da je on rekao pustite da se desi da imamo razlog da počistimo Hamas. Nemoguće je da Mosad nije tako nešto znao, to je nemoguće! Od ove dve opcije i jedna i druga su realne. Da li je i vojska iznenađena? - pita Vasiljević i nastavlja:

- Hamas je teroristička grupa. Pošto su napadi stalni, rekli su da nemaju šanse, zanemarili su ih i prešli su preko toga, da je ovo bilo iznenađenje. Za mene kao vojnika, vojska je imala neku zadršku tokom prvog napada. Bilo je tri sata nereagovanja! - rekao je Vasiljević.

"Mobilizacija Izraelaca nije zbog Hamasa, već zbog Irana", dopunio je sagovornika Izrael.

- U toku je proces povratka poverenja u ideje. Sada su se Jevreji objedinili zlom, da završe zlo Hamasa, a kada to završe doći će do preispitivanja. Izrael je jevrejski narod. Broj od 460.000 Izraelaca koji su mobilisani - nije zbog Hamasa nego zbog Hezbolaha, mešanja Irana i Sirije i izraelski narod je odlučan. Važna je američka pomoć. Ako ona pošalje jasnu poruku od tri nosača aviona i sto borbenih brodova i kada vam Bajden kaže nemojte preko toga, onda imate snažnu podršku. Tokom Oluje mi smo okusili šta znači nemati podršku, pa i na Kosovu i Metohiji! Mislite da bi smeli da se ovako ponašaju da mi imamo podršku? - pita Izrael i iznevši šta ga najviše zabrinjava:

- Zabrinjavajuće je što Rusija staje iza Hamasa, pa da li je moguće? Iran je osovina zla. Moje pitanje je islamskofobični režim sa šerijatskim pravom je nametnut njihovom narodu u Iranu, a ako je rukovodstvo razumno mislim da ih neće podstaknuti da nastave ovaj sukob. Ko se mača lati od mača i strada - zaključio je Izrael.

