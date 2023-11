ŠOK U SLOVENIJI! Policija BRUTALNO NAPLATILA zalogaj bureka mladiću! Evo koliko para su mu uzeli!

Fotografija policije koja okružuje dostavljača hrane - zbog skidanja maske i brzog zalogaja - od mladića je napravila slavnu ličnost. Bila je to, možda, najskuplja brza hrana nekada pojedena u Ljubljani, glavnom gradu Slovenije.

Taj burek, balkanska mešavina pite i testa, koštao je izgladnelog dostavljača hrane 400 evra.

Sve zato što je seo na stepenice ispred crkve da se odmori i nešto prezalogaji tokom prvog kovid zatvaranja u slovenačkoj prestonici.

Dok je sedeo i uživao u bureku, nije ni bio svestan da ga snimaju bezbednosne kamere.

Fotografija policije koja okružuje dostavljača hrane - zbog skidanja maske i brzog zalogaja - ubrzo je od mladića napravila slavnu ličnost.

Protumačena je kao simbol grubosti na koji način su vlasti sprovodile ograničenja tokom pandemije.

foto: KCN Printscreen

Sada će tom momku novac od kazne biti vraćen, a njegov policijski dosije je obrisan.

Isto važi i za više od 60.000 drugih Slovenaca koji su prekršili mere za vreme trajanja zaključavanja i uopšte tokom epidemije kovida-19.

Za više od dve godine, policija je izrekla kazne u ukupnoj vrednosti od skoro šest miliona evra za više od dve godine.

Ali ove nedelje zakon o povraćaju novca stupa na snagu.

Bilo je to obećanje koje je dao premijer Robert Golob pre nego što je njegov Slobodarski pokret levog centra izabran prošle godine.

Prethodna desničarska administracija, koju je predvodio bivši premijer Janez Janša, uvela je stroga ograničenja slobode kretanja i okupljanja.

Slovencima nije bilo dozvoljeno da putuju van njihovih lokalnih područja, a na snazi je bio policijski čas tokom noći.

Gladni dostavljač hrane bio je jedan od mnogih koji su bili kažnjeni zbog kršenja pravila nošenja maski za lice.

Maske su bile obavezne svuda - i u zatvorenim prostorima i na otvorenom.

A bez kovid sertifikata - dokaza o vakcinisanju - nije moglo ništa da se radi.

foto: Profimedia

Ustavni sud je ukinuo sve mere.

Do sada je, međutim, bilo potrebno da vlasti ukinu kazne izrečene onima za koje se smatralo da su ih prekršili.

Ekolog Rok Rozman, koji je višestruko kažnjavan zbog učešća na protestima, oseća se oslobođenim.

"Uredbe na osnovu kojih su izricali kazne nisu bile po zakonu" kaže on.

"Vlada je to znala, a ako to znači da sada moraju da vrate novac, neka ga i vrate. Ako živite u zemlji u kojoj postoji vladavina prava, onda to treba da važi za sve."

To mišljenje deli i sadašnja administracija.

Ministarka pravde Dominika Švarc Pipan rekla je da će refundiranje kazni onima koji su morali da je plate, pomoći da se ponovo izgradi poverenje Slovenaca u vladavinu prava, "koje je značajno narušeno upotrebom prekomerne i neustavne represije tokom pandemije".

Ali propis nije dobio jedinstvenu podršku.

Poslanik iz Janšine stranke rekao je da ovom odlukom nove vlade "pljuje u lice svim zdravstvenim radnicima koji su se neumorno borili za živote naših ljudi".

(Kurir.rs/Vijesti)