Gost u emisiji Crveni karton na Kurir TV bio je novinar Boško Jakšić.

Autora i voditelja emisije Svetislava Basaru zanimalo je mišljenje dugogodišnjeg eksperta za spoljno-politika dešavanja u vezi sa ratom Iraela i Hamasa u pojasu Gaze i uloga izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Druga stvar, kako je Netanjahu preživeo uopšte na mestu premijera? To je jako puno gafova bilo na početku ove tragedije u Gazi.

foto: Kurir TV

- Netanjahu sad pokušava da poravna štetu. On je kao taj tipični desni populista, to vidimo u raznim državama i drugim, dramatično podelio Izrael. Izrael je pre izbijanja ovog rata bio zemlja gotovo pola-pola podeljena i to se jako dobro videlo kad je Netanjahu pokušao da sprovede tzv. reformu pravosuđa, što je bio direktan pokušaj da se Vrhovni sud stavi pod kontrolu izvršne vlasti. Nije moglo da prođe. Bilo je jasno da suviše mnogo ljudi ima protiv toga. Tamo su iz nedelje u nedelju izlazili po stotine hiljada Izraelaca, svake subote su izlazili da protestuju. Ali je bilo jasno šta stoji iza tih Netanjahuovih želja. Dakle, protiv njega se vode tri nezavisna procesa na kojem je optužen za korupciju. I on je smatrao da ako potčini vrhovni sud i pravosuđe svojoj vlasti izvršnoj gde on ima neku, kakvu takvu većinu, da će to sve da padne u vodu i da će on steći, da će ga u jednom trenutku izraelski parlament abolirati ga od procesa - smatra Jakšić.

04:20 NETANJAHUA TEK ČEKA SUSRET S PRAVDOM Boško Jakšić: Podelio je Izrael kao svaki desničar, kakav god bude ishod rata, SUDIĆE MU SE

Zašto nam to zvuči poznato, upitao je Basara svog sagovornika.

- To si ti rekao. Dakle, tačno je da iza toga stoji jedna, pa slabo prikrivena ambicija Netanjahuova da spasava svoju, pa gotovo, nije fizički, ali u svakom slučaju politički neki život. I onda nije uspeo da progura i dalje, on ne odustaje od te ideje da progura te zakone, ali nije uspeo. E onda je usledio 7. oktobar i od tada je faktički u značajnoj meri Netanjahu taj koji diktira oštrinu odgovora izraelskog. Jer on misli da će sada, pokazujući čvrstinu i patriotizam, na neki način se osloboditi, da će mu u Izraelu oprostiti one prethodne grehe. Što nije slučaj. To ne znači da su spremni da onog trenutka kada rat bude završen da ne prozivaju Netanjahua ponovo, da ga vrate oko pravosuđa, a na to ide i nova optužnica, to je kako je on dozvolio da bude tako Izrael zatečen 7. oktobra, što se svi slažu da je bilo iznenađenje, i što su mnogi priznali u Izraelu od vojnih i obaveštajnih komandanata, jedini koji nije je i dalje Netanjahu - dodao je Jakšić.

foto: Kurir TV

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:50 NETANJAHU JE PRIVRŽEN PUTINU, ČIM SE RAT ZAVRŠI, VOJSKA PREUZIMA Đukić: Traže ostavku Gutereša, OVO JE PREVRŠILO svaku meru