PUTIN: "U Ukrajini se bori 617.000 ruskih vojnika, Odesa je ruski grad!"

Ruski predsednik Vladimir Putin održao je juče u Moskvi redovnu godišnju konferenciju za novinare, a kako prenose ruski mediji, za šefa Kremlja je stiglo preko dva miliona pitanja!

Najveću pažnju, ali i najviše pitanja za Putina došlo je u vezi s ratom u Ukrajini, to jest specijalnom vojnom operacijom, kako se on naziva u Rusiji. Predsednik Rusije prvi put je javno otkrio koliko se ruskih vojnika bori u susednoj zemlji, a spomenuo je i Odesu, ukrajinski grad nedaleko od granice s Rumunijom, koji bi mogao da postane sledeća ruska meta. - U specijalnoj vojnoj operaciji u borbenoj zoni na liniji razdvajanja između Rusije i Ukrajine dugačkoj preko 2.000 kilometara učestvuje 617.000 ruskih vojnika - rekao je Putin i nastavio: - Rusi i Ukrajinci su jedan narod i ovo što se dešava je velika tragedija. Konflikt između Rusije i Ukrajine je građanski rat među braćom. Rusija je decenijama pokušavala da izgradi normalne odnose sa Ukrajinom po svaku cenu, ali to je postalo nemoguće posle prevrata u Kijevu 2014. Amerika je javno priznala da je potrošila pet milijardi dolara na taj prevrat. Putin je naglasio da je Moskva uvek imala dobre odnose s jugom Ukrajine jer su te teritorije istorijski pripadale Rusiji.

foto: Gavriil GRIGOROV / AFP / Profimedia

- Odesa je ruski grad, svi to znaju, ali su izmislili istorijske gluposti, a mi smo se nakon raspada SSSR smirili s tim - objasnio je on i ponovio šta su ciljevi intervencije u Ukrajini i koliko će sukob trajati: - Za mir su potrebni denacifikacija, demilitarizacija i neutralnost Ukrajine. Ciljevi se ne menjaju. Praktično duž cele dužine linije fronta naše oružane snage popravljaju svoje pozicije. Skoro sve su u aktivnoj fazi. On je naveo i da nije u planu nova mobilizacija jer se u armiju prijavilo 486.000 dobrovoljaca. Što se ekonomskih pitanja tiče, Putin je rekao da je inflacija u Rusiji i dalje visoka, što je razlog za zabrinutost stanovništva, i obećao da će centralna banka preduzeti odgovarajuće mere da je obuzda. Naveo je da se očekuje rast BDP od 3,5 odsto ove godine.

Putin je tokom konferencije izjavio:

- Ranije sam želeo da budem pilot, kasnije obaveštajac, što sam i postao. - Nismo mi digli u vazduh gasovod Severni tok, to su uradili Amerikanci ili već neko drugi. - Amerika pokušava da aktivnosti NATO preseli u Aziju. - Izraelski premijer je protiv otvaranja ruske bolnice u Pojasu Gaze. - Ukrajina dobija novac za tranzit gasa, a inače i koristi naš gas. - Odnosi Rusije i Kine su zalog za stabilnost u svetu. - Vera je ključ uspeha, preporoda i razvoja Rusije. - Vikor Orban i Robert Fico nisu proruski nego pronacionalni političari.

Pitanje veštačke inteligencije i razgovor s dvojnikom

Putin je na konferenciji razgovarao i sa svojim dvojnikom, tj. veštačkom inteligencijom, generisanim samim sobom, koji je pravom Putinu postavio pitanje: Imaš li mnogo blizanaca? Kakav je tvoj stav o opasnostima od veštačke inteligencije?

- Možeš da govoriš kao ja, imaš moj glas, ali sam zaključio da samo jedna osoba može da govori kao ja i da koristi moj glas, a to ću biti ja. Ne možemo sprečiti razvoj veštačke inteligencije, ali bi trebalo da upravljamo tim procesom. Niko ne zna gde ćemo završiti - rekao je Putin.