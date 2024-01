JAPANU PRETI CUNAMI, A OČEKUJE SE DA ĆE BITI OVE VISINE! Stručnjak iz Vinče daje prognozu razmera katastrofe: NA UDARU 2 NUKLEARKE

Nekoliko jakih zemljotresa pogodili su juče centar Japana, od kojih je najjači prema prvoj proceni bio magnitude 7,6 stepena po Rihteru.

Najmanje četiri osobe su poginule, a šest je zarobljeno u srušenim zgradama. Japan je proglasio pretnju od cunamija, zvaničnici su upozorili da bi talasi mogli da dostignu pet metara, a manji cunami već je zabeležen u zoni najveće nuklearne elektrane na svetu Kaši-vazaki-Kariva.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizje gostovao je Slavko Dimović, pomoćnik direktora za radijaciju i nuklearnu sigurnost i bezbednost instituta Vinča.

Dimović je sa sigurnošću konstatovao da se katastrofa poput Fokušime ne može dogoditi:

- Kao što se nikada više neće ponoviti Černobil tako se više nikada neće ponoviti Fokušima. Apsolutno isključujem mogućnost da bi moglo doći do takve nuklearne havarije.

Štura sapoštenja povodom zemljotresa pripisao je prevenciji panike:

- Bezbednosna kultura vam govori da šturih saopštenja mora da bude da ne bi došlo do opšte opasnosti od panike, najviše zato što ljudi ne razumeju funkcionisanje nuklearnih elektrana niti prirodu radioaktivnosti. Uošte ceo svet, a i Srbija je fascinirana crnom hronikom.

Prema njegovim rečima dve nuklearke su u zoni rizika:

- Ovde imamo dve nuklearke koje su da tako kažemo u povećanoj zoni rizika, a to su elektrane Šiko i Kišizava. Mnoge mere su pojačane od 2011. kako u konstrukciji tako i u procedurama. Ovaj zemljotres nije jačine iz 2011. godine i plimski talas je prema prvim projekcijama 5 metara, a sada je pao na 3 metra. Vi imate sada pouzdane prognoze o tome kolika će biti visina cunamija. Nije opasnost za nuklearke od zemljotresa već uprvo od cunamija. Njegova visina bi prema procenama mogla da bude od 1, 5 do 3 metra, ali to ne bi trebao da ozbiljnije utiče ne bezbednost Japana.

Kurir.rs

